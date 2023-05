Tony Tornado completa 93 anos e se emociona com festa surpresa de colegas; veja vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tony Tornado completou 93 anos na última sexta-feira (26) e, depois das gravações de 'Amor Perfeito', ainda no set da novela.... surpresa! O ator ganhou uma festa dos colegas de elenco, numa comemoração que o deixou bastante emocionado.

A festa contou com balões vermelhos, cartazes, mesa com dois bolos, docinhos, salgadinhos e dedicatórias dos colegas espalhadas pelas paredes. Até a musiquinha "A chuva cai/ A rua inunda/ ô Tony, eu vou comer seu bolo!" foi cantada na hora do "Parabéns a Você".

Nas redes, amigos e colegas também prestaram homenagens ao ator e cantor, que tem uma história de vida das mais interessantes. Cantor de soul e amigo de Tim Maia na época em que ambos moraram nos Estados Unidos, Tony ganhou o Festival Internacional da Canção em 1970 ao cantar a música "BR 3".

Gravou um clipe com Mick Jagger, entrou para o grupo de paraquedistas do Exército junto com Silvio Santos, foi preso nos anos 1970 ao fazer o gesto dos Panteras Negras, grupo que lutava pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, durante um show de Elis Regina no Maracanãzinho. Tony faz e acontece.

No Twitter, o ator Babu Santana homenageou o amigo, ressaltando seu lado musical e a importância de Tornado em sua formação. "Ele dançava lindamente ao som da sua voz poderosa. Lembro de ficar boquiaberto durante toda sua apresentação e no fim, olhei pra minha mãe encantado, e disse: MÃE EU QUERO TER UM CABELO IGUAL AO DO TONY TORNADO", escreveu.

Filho de Tony, Lincoln Tornado não participou da festa nos bastidores da novela mas também o homenageou nas redes. "Sou muito abençoado por ter meu pai como maior ídolo, referência de carreira, de ser humano, de pai, de amigo e ter sua frase 'Tudo vai dar certo' como grande lema. Você me enche de orgulho", escreveu.