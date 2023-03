'Torto Arado' vira canção em novo disco de Rubel, com Liniker e Luedji Luna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor Rubel lançou, nesta sexta-feira (3), a canção "Torto Arado", inspirada no livro homônimo de Itamar Vieira Junior, publicado em 2019. "Torto Arado" faz parte do novo disco do compositor, "As Palavras Vol.1 & 2", que chega agora às plataformas digitais.

A faixa abre a segunda parte do disco e tem a participação das cantoras Luedji Luna e Liniker. A composição se ambienta com a mesma magia do livro, citando suas personagens centrais, as irmãs Bibiana e Belonísia que encontram uma misteriosa faca numa mala sob a cama da avó antes de se ligarem para sempre por um terrível acidente.

Os pontos capitais do livro são retomados na canção. "Meu pai me ensinou/ Terra que só tem valor/ Se tem trabalho/ E pro dono dessa terra/ Severo me ensinou/ Gente aqui não tem valor/ Só tem trabalho", diz um trecho da canção.

A 20 canções de "As Palavras Vol. 1 & 2" buscam compreender o Brasil contemporâneo. Por isso, Rubel vai do forró ao funk, cantando com outros nomes, como Milton Nascimento, Tim Bernardes e Xande de Pilares.