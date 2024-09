Tribo da Periféria lança novo single "Taj Mahal"

Já está disponível em todas as plataformas de música o novo single da Tribo da Periferia. A romântica ‘Taj Mahal’ é o sexto lançamento do álbum 6º último que será concluído no final do ano e contará com 18 músicas no total. As 5 primeiras faixas disponibilizadas, já somam milhões de visualizações e streams nas plataformas musicais.

Desde 2011 a Tribo da Periferia começou a nomear os álbuns como ‘1º Último’, ‘2º Último’ e assim consecutivamente. Em 2023 eles decidiram continuar com a nomenclatura que para eles significa uma coletânea dos trabalhos. “Da mesma forma que o último pode se tornar o primeiro, o primeiro pode se tornar o último rapidamente. Essa é a filosofia que norteia a série ‘último´. Trabalhar cada álbum como se fosse o último da vida. Usufruir isso e fazer o máximo que pode. Faltam mais 100 últimos aí pela frente. Tem muita coisa pra vir ainda”, conta Duckjay.

Ele explica que este é um álbum muito versátil e que conta com algumas participações. Na tracklist estão criações recentes e outras que foram feitas há mais de 3 anos, provando que existem músicas que são atemporais e imortais. A obra da Tribo da Periferia é 100% autoral, desde as composições, interpretações e produções, até as gravações, mixagens e masterizações. Cada detalhe é milimetricamente calculado.

“Fazer um álbum desta maneira é algo que leva muito tempo. É um trabalho feito à mão, como algo artesanal de crochê, ou uma Ferrari, por isso é muito particular e único. Não existe nada artificial na nossa música, não usamos sample, foi tudo realmente tocado, feito com prazer e amor. Tem músicas que demoram meia hora para ficar pronta, outras, meses. Eu não falo que é um trabalho árduo, porque é prazeroso e uma terapia para quem gosta de música. O 6º Último vem aí pra mostrar o que é realmente novo. É com muito orgulho que estamos aí para apresentar esse trabalho para a rapaziada”, conclui.

Há 26 anos na estrada, a Tribo da Periferia é um dos grandes nomes do cenário do rap e hip hop nacional. Os números impressionam. São mais de 8.9 milhões de inscritos no canal oficial do YouTube e mais de 3.5 bilhões de visualizações na plataforma, algo inédito para artistas do rap e hip-hop no Brasil. No spotify são mais 1 bilhão de streams, de 3.4 milhões de seguidores e 3.5 milhões de ouvintes mensais. No Instagram são mais de 2.2 milhões de seguidores e 5 milhões no Facebook. A história da Tribo da Periferia nasceu nas raízes do Distrito Federal, em 1998, quando Duckjay, decidiu dar o primeiro passo para esse sonho, compondo sua primeira letra musical. Desde então, a Tribo foi tomando novas formas e ganhando outros protagonistas, como Look, que desde 2016 segue ao lado de Duckjay conectando cada vez mais pessoas. Agenciados pela Kamika-Z Produtora e com apresentações por todo território nacional, a Tribo da Periferia arrasta multidões por onde passa.