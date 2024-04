Tributo ao Clube da Esquina acontece em Goiânia, nesta sexta-feira (26)

O guitarrista Fabiano Menezes, mineiro de Belo Horizonte radicado em Goiânia há mais de 20 anos, o pianista Diones Correntino, o baixista Luís Sardinha e o baterista Jader Gomes prestam tributo ao Clube da Esquina, movimento que ocorreu em Minas Gerais na segunda metade da década de 1970 e trouxe sofisticação à MPB.

O show será nesta sexta-feira (26), a partir das 19h, no Promenade Goiânia, no Setor Marista. A homenagem possui formato instrumental e linguagem jazzística. Clássicos como 'O Trem Azul', 'Cravo e Canela', 'Travessia', 'Encontros e Despedidas' estão confirmados no repertório. A entrada é no valor de R$ 30.