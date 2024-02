TV Anhanguera realiza ação do 'Falas Femininas', em Aparecida de Goiânia, neste sábado (2)

A TV Anhanguera realizará, no sábado (2), das 9 às 13 horas, uma ação especial de lançamento do programa "Falas Femininas". O evento será na Praça CEU das Artes, na Cidade Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia, com uma série de atividades gratuitas voltadas para as mulheres.

A programação conta com roda de conversa sobre violência doméstica, incluindo formas de prevenção, denúncia e apoio às vítimas, orientações sobre CadÚnico, feira de artesanato, shows, danças e espaço da beleza. Todas as atividades são gratuitas.

O "Falas Femininas" será exibido na emissora no Dia Internacional da Mulher, 8 de março e tem apresentação de Tais Araújo e Paolla Oliveira.