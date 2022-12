Um ano após a morte de Maurílio, viúva fala da saudade do cantor

A veterinária Luana Ramos, viúva do cantor Maurílio Delmont, falou sobre a saudade que sente do marido, que morreu há um ano, em Goiânia. Emocionada, a jovem contou que lembra do marido em coisas simples do dia-a-dia, mas principalmente de um hobby do casal: viajar.

“Sinto falta das pequenas surpresas do dia a dia e sinto falta das nossas viagens. A gente viajava do nada, sem planejamento, sem dinheiro e sem nada. Pegávamos o carro e íamos”, relembrou.

Maurílio, que fazia dupla com a cantora Luiza, morreu aos 28 anos, após sofrer um tromboembolismo pulmonar. Na época, o médico Wandervam Azevedo explicou que o artista teve quadro de choque séptico.

Leia também:

- Luiza, dupla de Maurílio, se emociona e é amparada em velório do cantor

- Morte de Maurílio deixa música sertaneja novamente de luto

- Exame de imagem confirma inchaço no cérebro de cantor Maurílio

Negação

Luana contou que chega a pensar que Maurílio não morreu.

“Tenho a sensação de como se ele ainda tivesse aqui, tivesse viajando. Estou tentando. Tem dias que é mais forte a falta e tem dias que nem lembro do que aconteceu, só quando alguém comenta alguma coisa”, falou.

Para Luana, em vários momentos, a ficha da fatalidade ainda não caiu. No entanto, ela relembrou momentos em que a saudade bateu forte.

“Eu acho que a ficha bateu quando a gente enterrou ele e bate nas datas especiais, como no aniversário dele, que a gente não pode vê-lo e abraçá-lo. Dias que a gente com certeza estaria junto, mas não estamos”, desabafou.

Legado e saudade

A família lembra de Maurílio como uma pessoa empática, justa e sábia. Nostálgica, Luana definiu o cantor como uma pessoa calma e que deixou tais características como um legado.

Espelho para as pessoas à sua volta, por conta da dedicação e luta, Maurílio tinha projetos profissionais com a parceira Luiza, que agora segue carreira solo. Ao g1, Luana disse que a dupla estava com um projeto encaminhado já com músicas escolhidas, cidade definida e muita empolgação por parte deles.

Por conta da pandemia, os trabalhos exclusivos da dupla ficaram restrito aos estúdios por muito tempo. E, segundo Luana, a expectativa para um trabalho perto do público era grande.

Agora, Luana deseja que o legado do marido fique no coração de amigos, familiares e fãs.

“Quero que nunca esqueçam a memória dele e sempre lembrem dele com alegria. Eu acredito que ele sendo lembrado, a gente mantém a memória, o sorriso e a alegria dele vivos. Tenho certeza que ele gostaria muito de ser lembrado pelo que ele era”, finalizou.

Homenagem

Para homenagear Maurílio no dia em que completa um ano da morte, a família do cantor preparou uma missa. A cerimônia vai acontecer em Imperatriz, no Maranhão, sua cidade natal.

“Maurílio estará nas intenções da Paróquia São Francisco de Assis. Aos amigos e familiares que estiverem em Imperatriz e quiserem ir, estaremos lá. Obrigada por todo carinho e apoio durante todo esse ano de 2022!”, escreveu Luana em uma rede social.

Veja o histórico de internação de Maurílio:

Maurílio foi internado no dia 15 de dezembro de 2021, após passar mal durante a gravação de um DVD de outra dupla sertaneja. O médico que o acompanhava, Wandervan Azevedo, informou que ele teve três paradas cardíacas e precisou ser sedado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A equipe médica disse que ele teve uma lesão renal e passou a fazer hemodiálise. A sedação dele foi retirada no dia 17 para que os médicos avaliassem as condições neurológicas dele.

- No dia 18, o hospital informou que ele seguia melhorando o quadro clínico e que começaria a ser alimentado por sonda.

- No dia 19, ele passou a respirar espontaneamente e a esposa dele, Luana Ramos, contou que conversou com o marido na UTI e que ele chorou.

- No dia 20, ele foi transferido do Hospital Jardim América para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), para dar continuidade ao tratamento com cobertura do plano de saúde. Ele também foi diagnosticado com um inchaço no cérebro.

- No dia 22, o cantor voltou a ter o funcionamento dos rins. No entanto, ele continuava fazendo hemodiálise.

- No dia 26, o cantor precisou trocar antibióticos após apresentar problemas respiratórios.

- Na manhã do dia 27, o médico disse que o sertanejo teve quadro estabilizado, após apresentar dificuldade para respirar durante o dia e a noite anteriores. O relatório médico detalhou que o cantor teve broncoespasmo, que foi revertido, e teve o antibiótico trocado.

- No dia 28, Maurílio teve uma piora e foi diagnosticado com choque séptico.

- No dia 29, o médico informou que o sertanejo teve uma piora no quadro clínico nas últimas 12 horas. A morte aconteceu às 16h30 e foi confirmada pela assessoria às 16h53.