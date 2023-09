Vaca Amarela 2023 celebra 1 ano da Moov FM; confira a programação

Festival que celebra a música contemporânea e independente, a 22ª edição do Vaca Amarela, marca o início das comemoração do aniversário de 1 ano da Moov FM. Além de levar mais de 50 atrações ao Centro Cultural Martim Cererê nos dias 15, 16 e 17 de setembro, o evento contará pela primeira vez com um palco totalmente dedicado ao hip hop e ao rap, uma parceria com a rádio caçula do Grupo Jaime Câmara (GJC).

Entre os destaques do Palco Moov estão as batidas envolventes do rapper FBC (MG). Artistas como Luz Negra (GO) e Yago Opróprio (SP) e Irmãs de Pau (SP) também dão o som nos três dias de festa.

“O Vaca Amarela foi o primeiro festival que abraçou a proposta da Moov, uma proposta jovem, urbana e diversificada. No ano passado, quando o evento foi realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, fizemos as primeiras ativações da marca. Este ano, além de chancelar um palco com manifestações de rap e hip hop lá no Martim Cererê, durante o evento as pessoas podem ficar ligadas na nossa frequência (101.7 FM) para conferir entrevistas e conhecer um pouco mais sobre a história dos artistas do festival”, diz o diretor de conteúdo das rádios do GJC, Raphael Veiga .

Para o produtor cultural João Lucas Ribeiro, à frente do festival, como a primeira aparição da Moov em eventos foi no Vaca Amarela, agora, na comemoração de 1 ano da rádio, não poderia ser diferente. “A gente ficou muito feliz com o surgimento da Moov na cidade. Ela tem tudo a ver com o Vaca. O rap, o funk, o trap, esses sons modernos dialogam muito com a estética e programação do festival”, avalia.

A programação do Vaca Amarela 2023, no entanto, é pautada na diversidade. Nomes nacionais e locais se revezam e se encontram durante o evento, entre artistas renomados e novas apostas da cena.

Com letras carregadas de sensibilidade, a cantora e compositora Urias (MG) faz sua estreia no palco do festival na sexta-feira (15) com a turnê Her Mind, que já circulou pela Europa e integrou festivais pelo Brasil como o Primavera Sound e Festival Nômade. Na mesma noite, Yago OProprio (SP) leva sua bagagem musical que passeia entre o rap e o funk.

O trio Tuyo (PR) leva o show Depois da Festa ao Martim Cererê fechando o sábado (16), com sonoridade que mescla beats complexos, toques orgânicos e letras repletas de sensibilidade. Essa combinação rendeu uma indicação ao Grammy Latino para a banda.

Atração

Um pouco antes, quem comanda a festa é FBC, que depois do sucesso estrondoso do álbum Baile (2021), sua parceria com o DJ Vhoor que fez um revival do miami bass, seguiu explorando sonoridades. Ele vem a Goiânia com o novo disco O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão nos Levar para Outro Planeta (2023).

O domingo (17) de Vaca Amarela 2023 tem nomes como Dance of Days (SP), Far From Alaska (RN), Fusage (PR), Desert Crows, Medley Dance e Aurora Rules. As bandas goianas Sheena Ye e Overfuzz se juntam para um show especial no palco do festival.

Um dos pontos fortes do evento é sempre o espaço dedicado para as bandas e artistas goianos, promovendo um intercâmbio cultural com nomes de outras regiões. Veterano do cenário da música independente, o Vaca Amarela integra a agenda de festivais brasileiros há mais de duas décadas e em 2023 volta às origens ocupando o Martim Cererê, celeiro das artes na cidade que reabriu as portas recentemente após uma revitalização do espaço.

Os ingressos estão à venda através do site www.ingressolive.com. Tanto os ingressos avulsos quanto o passaporte, que dá direito a acessar os três dias de evento, possuem opção de inteira, meia entrada e meia solidária, essa última com preço promocional mediante doação de um quilo de alimento não perecível na bilheteria no dia do evento.



SERVIÇO

Festival Vaca Amarela 2023

Data: 15, 16 e 17 de setembro

Local: Centro Cultural Martim Cererê (Travessa Bezerra de Menezes, Setor Sul)

Ingressos: de R$ 60 a R$ 300 via www.ingressolive.com

Informações: @festivalvacaamarela