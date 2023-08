'Vai ter Troco' traz Marcos Veras como empresário corrupto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tonha (Evelyn Castro), Zildete (Nany People) e Nivaldo (Edmilson Filho) acordam cedo todos os dias e passam horas no transporte público para chegarem aonde trabalham: no casarão de Afonso, um empresário supostamente endinheirado.

Interpretado por Marcos Veras, Afonso é identificado ao longo da comédia "Vai Ter Troco" como peça-chave de um esquema de corrupção, numa história que faz crítica social usando e abusando de estereótipos. Tem filha patricinha que quer dar o golpe do baú casando-se com o filho de um político rico? Tem. E tem também a mulher do protagonista, fútil toda vida: Sarita, socialite vivida por Miá Mello.

Servindo todos eles, impecavelmente uniformizados, estão os empregados da família. Eles têm os salários atrasados mas estão atentos aos caprichos dos patrões, que alegam estar falidos e vivem uma riqueza de fachada. "Vou pagar os salários, que Deus os proteja", promete Afonso, ao ser preso.

Veras nega que a citação a Deus, neste momento, tenha sido usada para que seja feita uma conexão com algum político em especial. "Não, não tem nenhuma referência que eu gostaria de citar, existem muitos empresários e políticos assim por aí", diz o ator à reportagem. "É uma parcela pequena, porém destruidora, da população brasileira."

Com o corrupto Afonso, Veras diz que tenta furar "as pequenas caixinhas e bolhas que o mercado te coloca". Sua vontade, cada vez mais, é fazer personagens diferentes entre si. E ele vem conseguindo. Somente no último mês, foi possível ver o ator de 43 anos interpretando um mulherengo em "Vai na Fé"e um dramaturgo que desafia Shakespeare no musical "Alguma Coisa Podre!".

Há alguns pontos em comum entre os personagens da vida real e da ficção. Se Miá Mello nunca foi uma dondoca como Sarita, ela tinha sempre por perto uma babá, que a mimava fazendo as comidinhas de que gostava. "Lembro da vitamina, do purê de batata dela... Minha mãe não cozinhava nada".

Nany People, que interpreta Zildete, diz que ler o roteiro foi uma visita "ao porão de sua alma". "Eu tinha uma tia-avó cozinheira da fazenda", conta. Ela fala com carinho de sua personagem e comemora o fato de Zildete ter caído na real. "Ela tem consciência que é mal paga e acaba acordando", afirma. Dirigido por Mauricio Eça, "Vai ter Troco" estreia nos cinemas nesta quinta-feira (17)