Veja a lista de filmes da mostra de cinema 'O Amor, a Morte e as Paixões', em Goiânia

Carvão (Brasil)

Sinopse: No interior do Brasil, uma família que se esforça para cuidar de seu patriarca tem suas vidas mudadas quando uma enfermeira oferece um acordo diabólico: colocar o mais velho da família para descansar e hospedar um traficante argentino que precisa urgentemente de um lugar para se esconder.



Paloma (Brasil)

Sinopse: Paloma é uma agricultora de mamão, negra, nordestina, analfabeta e transexual que tem apenas um desejo na vida: se casar na Igreja com seu namorado Zé, com direito a tudo que uma noiva precisa, sendo eles vestido, véu e grinalda.



Lavra (Brasil)

Sinopse: Ao voltar para sua terra natal, Camila vê de perto as consequências do maior crime ambiental do Brasil após uma barragem de uma mineradora romper e varrer quilômetros do local.



Nossa Senhora do Nilo (França, Bélgica, Ruanda)

Sinopse: Uma história sobre um grupo de meninas ruandesas em um internato católico administrado por belgas.



Garotos do Céu (Suécia)

Sinopse: Adam, um humilde filho de um pescador, ingressa na prestigiosa Universidade Al-Azhar, no Cairo: o epicentro do poder do Islã sunita. No primeiro dia de aula, o Grande Imã que dirige a instituição morre repentinamente.



As histórias de Meu Pai (França)

Sinopse: Lyon, década de 1960. Emile é um garoto de 12 anos que passou a vida ouvindo histórias sobre as diversas profissões que seu pai alegava ter. Ele diz ser campeão de judô, paraquedista, jogador de futebol e até conselheiro pessoal do General de Gaulle.



Ilha de Bergman (Alemanha, Bélgica, França, México, Suécia)

Sinopse: Um casal de cineastas, Chris e Tony Sanders, viajam para Fårö, a ilha onde Ingmar Bergman viveu e trabalhou, a fim de poderem escrever roteiros para seus respectivos filmes.



Despedida (Brasil)

Sinopse: Quando Ana (Anaís Grala Wegner) e sua mãe retornam para a sua cidade natal na ocasião do enterro de sua avó, a menina começa a adentrar um universo mágico. A fama de bruxa da anciã, Alma, desperta a curiosidade da neta, que parte em direção a floresta para tentar encontrar o espírito de sua avó e poder se despedir dela.



Um samurai em São Paulo (Brasil)

Sinopse: O japonês Taketo Okuda foi um dos grandes mestres de karatê. Marcado pela infância na Segunda Guerra e preparado para ser um guerreiro pronto para matar ou morrer, Okuda foi enviado ao Brasil para difundir a arte marcial das mãos vazias.



A Baleia (EUA)

Sinopse: Charlie (Brendan Fraser) é um recluso professor de inglês que dá aulas online. Ele convive com a obesidade severa e por isso tem vergonha de aparecer, pois conhece os olhares de preconceito das outras pessoas, mesmo sendo um ótimo professor.



A Porta ao Lado (Brasil)

Sinopse: Rafa e Mari são casados e vivem um matrimônio tradicional e estável. A união segue tranquila até o dia em que o casal Fred e Isis se muda para o apartamento ao lado. Os novos vizinhos são adeptos de um relacionamento aberto, separam sexo de amor.



Medusa (Brasil)

Sinopse: Uma gangue de jovens mulheres tenta controlar tudo ao seu redor, incluindo outras mulheres, perambulando pelas ruas e espancando aquelas que consideram muito pecaminosas.



Corpolítica (Brasil)

Sinopse: Corpolítica é um documentário que discute sobre candidaturas LGBTQIA+ no país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Com depoimentos importantes de candidatos em vários partidos, o filme acompanha os candidatos durante as eleições de 2020.



Me Chama Que Eu Vou (Brasil)

Sinopse: Conheça a trajetória dos 50 anos de carreira de Sidney Magal. Os momentos mais significativos da vida do cantor, dançarino, ator e dublador que se tornou um ícone da música popular brasileira.



Decisão de Partir (Coreia do Sul)

Sinopse: Um detetive é designado para investigar o caso do homem que morreu ao cair do pico de uma montanha. Diante da viúva, o homem fica intrigado, pois ela não demonstra nenhum sinal de agitação pela morte recente do marido.



Triângulo da Tristeza (Suécia)

Sinopse: Carl e Yaya são dois modelos famosos transitando pelo mundo da moda enquanto exploram os limites do relacionamento. O casal é convidado para um cruzeiro de luxo repleto de pessoas excêntricas e meio ridículas.



Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (EUA)

Sinopse: Uma ruptura interdimensional bagunça a realidade e uma inesperada heroína precisa usar seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso.



Aftersun (Reino Unido, EUA)

Sinopse: Sophie reflete sobre a alegria e a melancolia das férias que ela tirou com seu pai 20 anos antes. Memórias reais e imaginárias preenchem as lacunas enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que desconhecia.



Holy Spider (Dinamarca, Alemanha, Suécia, França)

Sinopse: Uma jornalista investiga o submundo da cidade sagrada iraniana Mashad, em busca de um serial killer de prostitutas.



Memória (Colômbia, Tailândia, França, México)

Sinopse: Jessica está de viagem na Colômbia para visitar a irmã hospitalizada. Certo dia, acorda com um forte estrondo nas redondezas, que ninguém mais parece ter ouvido. Perambulando pela cidade, ela continua escutando o barulho.



Crimes Of The Future (Canadá, Reino Unido, Grécia)

Sinopse: Num futuro não muito distante, os humanos vivem numa realidade em que a dor praticamente inexiste. Alguns artistas performáticos utilizam órgãos novos e mudanças físicas para transformar essa busca pela dor em arte.



A Queda (Reino Unido, EUA)

Sinopse: Becky e Hunter são melhores amigas que frequentemente estão tentando vencer seus medos e ultrapassar limites. No entanto, elas se veem numa enrascada potencialmente mortal ao escalar uma torre de TV remota e abandonada.



Eu, Um Outro (Brasil, Reino Unido)

Sinopse: Luca deixou sua cidade natal há 12 anos, apesar de ainda manter laços com o lugar e as pessoas. Eventualmente, regressa para ir ao médico que acompanha sua transição de gênero ou para visitar o irmão e os amigos. Desta vez, no entanto, voltou também para rever Ana, seu primeiro amor.



Segredos do Putumayo (Brasil)

Sinopse: Documentário narra as investigações do ativista irlandês Roger Casement, então Cônsul Britânico no Brasil, sobre a escravização e assassinato de milhares de indígenas que eram forçados a trabalhar na coleta de borracha.



Paixões Recorrentes (Brasil)

Sinopse: O mundo está prestes a testemunhar a Segunda Guerra Mundial. Nenhum lugar parece perfeitamente seguro. No entanto, uma praia quase deserta do litoral sul-americano abriga cidadãos falando de ideologias e paixões.



Casamento em família (EUA)

Sinopse: Michelle e Allen estão juntos há algum tempo e Michelle está começando a querer se casar. Mas Allen não tem tanta certeza e entra em pânico. Desesperados, os dois recorrem aos pais.



Os Fabelmans (EUA)

Sinopse: Um retrato pessoal da infância do século 20 nos Estados Unidos. Um jovem que descobre um segredo familiar aterrador encontra nos filmes de cinema o poder para chegar à verdade dos outros e à nossa própria essência.



Batem à Porta (EUA)

Sinopse: Uma garota e seus pais são feitos de reféns durante as férias por estranhos que pretendem evitar o apocalipse.



Sra. Harris vai a Paris (Reino, França)

Sinopse: Uma faxineira viúva que mora na capital da Inglaterra nos anos 1950 se apaixona por um vestido de alta costura e decide que deve ter um para si.



Ela Disse (EUA)

Sinopse: Megan Twohey e Jodi Kantor revelam os bastidores de uma das histórias mais importantes para a deflagração do movimento #MeToo em Hollywood.



Até os Ossos (EUA, Itália)

Sinopse: Maren é uma jovem tentando compreender a sua natureza. Ela é uma devoradora, alguém que precisa se alimentar periodicamente de carne humana. Largada à própria sorte, ela vai começar uma jornada de autoconhecimento.



Tár (EUA)

Sinopse: A vida e a obra de Lydia Tár, considerada uma das maiores compositoras/regentes vivas, chefe de uma grande orquestra alemã da qual é também a primeira maestrina.



Andança - Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho (Brasil)

Sinopse: Uma das maiores cantoras da música popular brasileira, Beth Carvalho foi devidamente apelidada de Madrinha do Samba. Sua sensibilidade artística e política são remontadas em meio a lembranças gravadas em vídeos íntimos.



Truque da Galinha (Egito, Holanda, Grécia)

Sinopse: Um truque numa festa infantil dá muito errado. O passe de mágica transforma o pai da aniversariante numa galinha. Enquanto tenta encontrar algo que possa reverter esse absurdo, a esposa da vítima precisa tomar as rédeas da casa.



Os Amores Dela (França)

Sinopse: Aos 30 anos, Anaïs está falida e desacreditada no amor de seu namorado. Tudo muda quando ela conhece Daniel, homem que se apaixona por ela. Mas, Daniel é casado com Emilie, por quem Anaïs acaba se apaixonando.



O Perdão (Irã e França)

Sinopse: Mina descobre que seu marido Babak era inocente do crime pelo qual foi executado. Essa informação vira sua vida de cabeça para baixo. As autoridades oferecem uma compensação financeira. Mas, por ela e sua filha, Mina inicia uma batalha contra um sistema cínico.



A Noite do Triunfo (França)

Sinopse: Ator encantador e constantemente desempregado, Etienne recebe a missão de conduzir os trabalhos numa oficina de teatro ministrada dentro de uma prisão. E ele consegue a autorização para fazer uma excursão com os apenados.



Aline: a Voz do Amor (França, Canadá, Bélgica)

Sinopse: Aline Dieu, a 14ª filha de uma modesta família canadense, se torna uma das cantoras mais famosas do mundo.



A Acusação (França)

Sinopse: Rapaz exemplar que estuda numa prestigiada universidade norte-americana, Alexandre conhece a filha do novo companheiro de sua mãe numa rápida passagem por Paris, na França. No dia seguinte, a garota o acusa de estupro.



Kobra – Auto Retrato (Brasil)

Sinopse: Durante sua infância difícil, Kobra sequer imaginava que se tornaria um dos mais famosos muralistas do mundo.



Shortbus (EUA)

Sinopse: Terapeuta de casais que nunca teve um orgasmo, Sofia atende James e Jamie, clientes que pensam em dar passos maiores em sua relação desgastada. Eles encontram novas possibilidades no clube underground Shortbus.



Uma Mulher do Mundo (França)

Sinopse: Participante ativa do sindicalismo das prostitutas, Marie matricula seu filho numa renomada escola de culinária quando ele é expulso de seu antigo colégio.



A Brigada da Chefe (França)

Sinopse: Cathy se desentende com a chef de cozinha do restaurante onde trabalha e intempestivamente pede demissão. Em busca de um recomeço profissional, ela se vê assumindo a cozinha de um abrigo para menores imigrantes.



Corsage (Áustria, França, Alemanha)

Sinopse: Idolatrada pela beleza e invejada por seu conhecimento de moda, a Imperatriz Elizabeth da Áustria luta para manter essa imagem pública e conseguir que seu espartilho fique cada vez mais apertado.



Regra 34 (Brasil, França)

Sinopse: Defensora pública que protege mulheres vítimas de abuso, Simone tem seus próprios interesses sexuais que podem a levar para um mundo em que a violência e o erotismo se interconectam.



Aos Nossos Filhos (Brasil, França)

Sinopse: Vera, uma ex-combatente da ditadura militar que viveu em diversos países da América do Sul, é mãe de Tânia, que, casada com outra mulher há quinze anos, está grávida do primeiro filho do casal.



Yalda - Uma Noite De Perdão (França, Alemanha, Bélgica, Irã)

Sinopse: Depois de ser acusada de matar o marido, Maryam é sentenciada à pena de morte. Antes de ser executada, é levada a um programa de televisão para ver se consegue, ao vivo, o perdão da única filha da vítima.



Má sorte no sexo ou porno acidental (Romênia, Luxemburgo)

Sinopse: Emi trabalha como professora numa escola conservadora de Bucareste. No entanto, quando seu vídeo fazendo sexo com o marido vaza para os alunos, ela corre o risco de ser demitida.



Um divã na Tunísia (França, Tunísia)

Sinopse: Ao voltar para a Tunísia após morar durante muitos anos na França, a psicanalista Selma precisa lidar com um grande número de pacientes novos. Ela se depara com um país moderno, tomado de contrastes e conflitos culturais latentes.



Tinnitus (Brasil)

Sinopse: Ex-atleta, Marina sofre atualmente com um terrível e permanente zumbido no ouvido. Depois de um acidente sofrido durante um salto ornamental, ela resolve competir novamente, nem que isso coloque sua vida em risco.



Tudo sob descontrole (França)

Sinopse: Louise é uma enfermeira que está em crise após separar-se do marido, que a trocou por sua melhor amiga. Durante um grave ataque de pânico não consegue sair do próprio carro, que acaba sendo roubado pelo jovem Paul, dando início a uma tensa relação.



As visões de Ramses (França)

Sinopse: Ramsés é um habilidoso e popular vidente do multicultural bairro parisiense La Goutte d’Or. Quando uma gangue de crianças começa a aterrorizar os moradores, o equilíbrio do bairro e dos seus negócios é abalado.



A esposa de Tchaikovsky (França, Rússia)

Sinopse: Tchaikovsky’s Wife segue o relacionamento tumultuado entre Pyotr Tchaikovsky, o compositor russo mais famoso de todos os tempos, e sua esposa Antonina Miliukova.



Sociedade do Medo (Brasil)

Sinopse: Uma investigação da construção das sociedades por meio do medo. Uma reflexão crítica sobre os tipos de medo.



Marte Um (Brasil)

Sinopse: Mesmo depois que um candidato da extrema-direita se elege presidente do Brasil, os Martins mantêm suas naturezas sonhadoras e otimistas. Família negra, os Martins sentem uma nova tensão quando baixa a poeira.



Homem-Formiga e Vespa: Quantumania (EUA)

Sinopse: É a vez de Scott Lang e Hope Van Dyne explorarem o Reino Quântico, conhecer criaturas completamente novas e embarcar numa aventura que pode ter enormes consequências para o universo.



Curtas Jornadas Noite Adentro (Brasil)

Sinopse: Seis sambistas paulistanos sonham em viver da música. Mas, enquanto isso não acontece, eles precisam se dividir entre dias labutando em trabalhos precarizados e noites em busca desse sonho.



De Onde Viemos, Para Onde Vamos (Brasil)

Sinopse: O povo Inv, que vive na Aldeia de Santa Isabel do Morro, Ilha do Bananal, Tocantins, precisa lidar com conflitos de identidade e a presença do passado nas experiências atuais.



Um acorde para despertar (Goiás)

A ilha dos Ilus (Brasil)

Quando Ouço Falar em Cinema Me Visto de Carlitos (Goiás)



CURTAS GOIANOS

- A Musa da Filosofia (2022), da diretora Isabela Eva

- 7 Facas, 7 Luas, 7 Puas (2020), de Isabela Eva

- Confaloni, de Ângelo Lima

- Guarde um Sonho Bom Para Mim (2022), com direção de Éder dos Santos

- Debaixo da Lona, de Carlos Raimundo

- Buraco Vazio (2021), com direção de Oscar Juliano Gomez

- Anomalia, de Luiz Trovão