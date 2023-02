Veja a programação de carnaval em bares, clubes e boates de Goiânia

Teve um tempo, durante as primeiras décadas de Goiânia, que os principais bailes de Carnaval eram concentrados nos clubes e hotéis da cidade, a exemplo das lendárias folias do Jóquei Clube e do Grande Hotel, no Centro. Décadas depois e a agenda carnavalesca toma conta de diversos pontos de lazer e de noite da capital. Neste ano, protagonizado pelo retorno do Carnaval, bares, boates e clubes se pintam de purpurina. Há marchinha, axé e samba, mas vai além: tem também sertanejo, rock e pop. Confira a agenda.

Sexta-feira (17)

Carnaval da Rua 8

Os bares Liberté e Zé Latinhas e o centro cultural Muquifu se unem para promover o Carnaval da Rua 8, no Centro. A ideia é fechar a rua com shows e discotecagens entre os dias 17 e 22, das 14h às 22h, com entrada gratuita. Entre as atrações estão Thainá Janaina, Forró Quentim e Gil dos Teclados, além de DJs como Gabi Matos e Pri Loyola. Informações: @casaliberte.

Bloquinho do Malvadão

O Vilão Premium, localizado no Setor Marista, promove o Bloquinho do Malvadão entre os dias 17 e 20, sempre com opção open bar de cerveja, gin, refrigerante, água e suco. Entre as atrações confirmadas estão Liz Maia, Cello, Wam Baster, Grupo Exquece e Baile do Babilônia. Reservas: 984419503. Ingressos a partir de R$ 50 (homem) e R$ 30 (mulher).

Batuques no Tatu Bola

O bar Tatu Bola, localizado no Setor Marista, apresenta uma agenda eclética de Carnaval durante os dias 17 e 21, em horários mistos. Haverá shows de axé, pagode e sertanejo, a exemplo da banda Batuke da Villa e do grupo Esquema Top. Informações: 41018705. Ingressos: R$ R$ 9,90 (couvert).

Abre Alas do Retetê

O Carnaval do Retetê, localizado no Setor Marista, chega animado: entre os dias 17 e 21, o bar se pinta de purpurina com uma programação que abarca discotecagens especiais de diversos DJs, como Tomat, Buyu e Jomas. A ideia é de que todos se joguem em fantasias. Ingressos: R$ 25. Informações: @umretete.

Bloco da Putaria

Realizado pela Roxy Pub, o Bloco da Putaria se estende entre os dias 17 e 20 de fevereiro, sempre a partir das 22 horas. A programação conta com shows de nomes como Valesca Popozuda e Bloco Acadêmicos. A Roxy está localizada na rua 87, no Setor Sul. Informações: @roxygoiania. Ingressos: R$ 136 (pacote para todos os dias com abadá) e R$ 50 (show da Valesca nesta sexta-feira (17)).

Clube de Engenharia

Shows de Pedra de Fogo e Érika Rodrigues, além de matinê infantil e concurso de fantasias agitam a agenda do Clube de Engenharia entre os dias 17 e 21. Além de programação para as crianças, o clube servirá feijoada e petiscos. Informações adicionais: @clubedeengenharia. Ingressos: R$ 20 (associados) e R$ 25.

Folia sertaneja

A Azzure Club promove uma agenda de Carnaval com foco no sertanejo entre os dias 17 e 20, com destaque para shows de João Gustavo e Murilo e Marcinho Malemolência. Haverá também discotecagens especiais, como o DJ Guga e Lucas Led. Reservas: 999099994. Ingressos: a partir de R$ 30 (mulher) e R$ 60 (homem)

Carnavalon

A Avalon Club entra em ritmo de Carnaval entre os dias 17 e 18, com discotecagens dos DJs Diogo Ferrer, Hugo Warllen, Celso Duarte e Jobbert. A atração de destaque fica a cargo da apresentação especial da Bateria Madrasta. Entrada gratuita até 00h e, depois, por R$ 20. Informações: @avalonclubgyn.

CarnaLaguna

Shows de Mateus e Fabrício, Júnior Marra, PH e Michel e João Ricardo e Vinícius são algumas das atrações do Laguna GastroBar, na Vila Alto da Glória, que promove uma agenda de Carnaval até a segunda-feira (20) de folia. A ideia é promover um baile sertanejo. Reservas: 999439739. Entrada: R$ 50 para cada dia.

CarnaBosque

Com diferentes blocos para cada dia de folia, como o Bloco Cala Boca e Me Beija Logo e Bloco Avisa Lá, o Bosque, bar localizado no Setor Sul, realiza uma programação entre os dias 17 e 21, com discotecagens e shows de baterias de samba e da MC Mirela. Informações: @obarbosque. Ingressos: entre R$ 30 e R$ 100.

Sábado (18)

Grito Goiânia Multicultural

Bandas como Overfuzz, Blowdrivers e as cantoras Maduli e Maaju se apresentam no Grito Goiânia Multicultural, no Open Air, entre as 16h e 22h. A ideia é fugir das atrações tradicionais de samba e axé e se jogar em outros ritmos musicais, como o rock e o pop. Localização: Rua 87, 536, Setor Sul. Informações: @open_airrx. Ingressos: R$ 15 (primeiro lote).

Jaó Folia

O Clube Jaó traz uma programação diversificada durante a folia de Carnaval. Entre os dias 18 e 21, o local recebe atividades de hidro axé, aulas de zumba com Neggão e shows de Grace Carvalho, Érika Rodrigues e Grupo Dengo. Informações: @clubejao. Entrada apenas para associados.

Carna Brasa

A banda Heróis de Botequim, o cantor Walter Carvalho e as cantoras Maíra Lemos e Grace Carvalho integram o line up do Carna Brasa, no Bueno Brasa Bar, localizado no Setor Bueno. A programação conta com quatro dias de festa, de 18 a 21 de fevereiro. Os ingressos custam, por dia, R$ 55. Mais informações: 999587233.

Blocos dos Mamonas

O Sesi Multiparque, localizado no Setor Santa Genoveva, apresenta uma agenda de folia entre os dias 18 e 21, com show da banda cover oficial do grupo Mamonas Assassinas. Haverá ainda concurso de fantasias e ala infantil. Informações: 32650100. Ingressos: R$ 50 (inteira).

Folia do Clube Oásis

Shows das bandas 3 Birds, Rodrigo Martins e Duo DNA Brasileiro marcam a agenda de Carnaval do Clube Oásis, localizado no Setor Bueno. A programação se estende entre os dias 18 e 21, sempre a partir das 12h30. Informações adicionais: @clubeoasis. Ingressos: R$ 30.

Domingo (19)

Walter Carvalho

Show de marchinhas, frevo, samba e axé entoados pelo cantor Walter Carvalho e a banda Samba Gyn pautam a programação de Carnaval do Quintal do Jajá. Além da tradicional feijoada, a casa servirá drinques durante toda a tarde. Entrada: R$ 25. Localização: Rua 15, nº 538, Setor Central. Informações: 98484-7100.

Segunda-feira (20)

Carrinho de Mão Elétrico

Organizada pela banda Heróis de Botequim, o Carrinho de Mão Elétrico acontece no Breguellas do Setor Oeste, entre 12h e 18h. Os ingressos custam R$ 25. Depois das 18h, o bloco fica sem cordão, com entrada gratuita.

Terça-feira (21)

Pipoca do Piry

Com a temática de Carnaval no Circo, a 2ª edição do Bloco Pipoca do Piry apresenta uma festa com shows de Walter Carvalho e Heróis de Botequim. Os ingressos custam R$ 120 (meia-entrada social mediante doação de 1kg de alimento não perecível).