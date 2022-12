Veja roteiro para curtir o réveillon em Goiânia

O clima já é de contagem regressiva para se despedir de 2022 e celebrar a chegada do ano-novo. Não faltam opções para curtir a virada em Goiânia. O principal destaque das festas da virada é o show da dupla Hugo e Guilherme no Réveillon Volta ao Mundo, com tema Uma Noite em Nova York, no estacionamento do Passeio das Águas Shopping. Donos de sucessos como Fraca pra Beber, Cheiro de Balada e Mal Feito (gravada em parceria com Marília Mendonça), os sertanejos dominaram as paradas digitais no ano. Tem também opções para quem gosta de música eletrônica, samba, pop rock e também de baile de máscaras. Confira o roteiro e divirta-se.



RÉVEILLON VOLTA AO MUNDO

Os fãs da música sertaneja e da eletrônica têm encontro marcado na despedida do ano no Réveillon Volta ao Mundo com os shows das duplas Hugo e Guilherme e Paulo e Nathan e de um time de DJs, como Vinicius Cavalcante, Ellêctra e Noobreak. O tema dessa edição será Uma Noite em Nova York. A festa tem início às 21 horas no estacionamento do Shopping Passeio das Águas. Ingressos: camarote puxadinho feminino a R$ 320 (meia-entrada) e camarote puxadinho masculino a R$ 410 (meia). Endereço: Av. Perimetral Norte, Residencial Loteamento Mansões. Informações: www.ingressosa.com.



RÉVEILLON LAGUNA

lAs boas-vindas de 2023 no Réveillon Laguna Gastrobar também será com muita música sertaneja, eletrônica e com pagode. A animação fica por conta da dupla Juan Marcus e Vinicius, de Junior Marques, das bandas Sem Migué e ChamaQNoix e dos DJs Boomer e Victor Alencar. A balada começa a partir das 22 horas e será oferecido um serviço open bar e open food para determinadas áreas. Ingressos: quaro lote individual a R$ 330 (meia-entrada). Vendas de mesas e lounges somente na bilheteria do evento. Endereço: Al. Barbacena, Qd. 28, Lt. 18, Alto da Glória. Informações: www.baladapp.com.br.



RÉVEILLON DO CERRADO

O melhor do pop rock nacional e internacional será o som da virada no Réveillon do Cerrado. As bandas Código 62, formada por Chacal (voz), Paulo (baixo), Matheus (guitarra) e Cristiano (bateria), e os roqueiros do Liga Joe Gustavo Voz (vocais), Sérgio Seddi (guitarra) e Vinícius Montelo (bateria) estão escalados para animar o público. Outra atração da festa é o DJ Fábio Ferrá. A abertura da festa será a partir das 21 horas. Ingressos open bar e open food: R$ 290 (unissex). Vendas de mesas no local. Endereço: Av. T-3, nº 2.456, Setor Bueno. Informações WhatsApp: 98140-9119 ou 99272-2018.



RÉVEILLON DO BOLSHOI PUB

Duas atrações agitam o Réveillon do Bolshoi Pub a partir das 20 horas. A primeira a se apresentar será o grupo Dixie Hills. Com uma pegada country rock e liderado por Gustavo Rocchi, a banda faz covers de grandes nomes do cenário mundial, como Creedence, Elvis Presley e Johnny Cash. Para fechar a noite, o trio de Campinas (SP), Old Chevy, formado por Simon Lira, Lê Belloto e Bruno Iêne. No repertório, jazz, rockabilly, soul e pop dos anos 60. Os ingressos individuais custam R$ 300 com open bar e open food. Endereço: R. T-53, nº 1.140, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.



RÉVEILLON TABERNA

O agito da festa da virada no Réveillon Taberna também será celebrado com muito rock a partir das 21 horas. As bandas Projeto Supernova e Sombreros estão escaladas para animar a chegada de 2023. No repertório, covers de Coldplay, Imagine Dragons, Linkpin Park, Pearl Jam, System Of Down, Raimundos e Charlie Brown Jr. O evento não será open bar e contará com o cardápio normal do bar. O ingresso individual custa R$ 70, bistrô para duas pessoas sai a R$ 220, bistrô para quatro pessoas a R$ 400 e mesa para quatro pessoas, R$ 480. Endereço: Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.



RÉVEILLON JAÓ 60 ANOS

Para comemorar a virada de ano e os seus 60 anos de história, o Réveillon do Jaó preparou uma programação especial a partir das 22 horas com shows das bandas Leave, Disco Lights e Sax Time. A festa contará com bufê completo assinado pela chef Cinara Matteucci, com open bar e open food, tendo, inclusive, opções vegetarianas. A estrutura dispõe de show de luzes, espaços instagramáveis, brinquedoteca e espaço teen. Ingressos: De R$ 559 (individual) a R$ 5.100 (mesa para 10 lugares). Endereço: Av. Quitandinha, nº 600, Setor Jaó. Informações: 3269-8000 ou WhatsApp 99299-5323.



RÉVEILLON BAILE DE MÁSCARAS

Que tal passar a festa de fim de ano em um baile de máscaras e com muita música eletrônica até o amanhecer? Essa é a proposta do réveillon da casa noturna Futuro Club, que começa a partir das 22 horas. O agito fica por conta dos DJs Tubas, Baile do Yanz, Mandelawrie, Klapthis, Pamperz.music, Phreakmusic e Oluasmusic. A promessa é de funk, eletrofunk, desande, bass house, psytrance e melodic techno. Festa limitada a 350 pessoas. Ingressos (open bar): primeiro lote a R$ 200 (unissex). Endereço: Rua 88, nº 472, Setor Sul. Informações: @futuroclub ou www.bilheteriadigital.com.



RÉVEILLON POLO GASTRONÔMICO FLAMBOYANT

Já quem não abre mão de celebrar o ano-novo com boa gastronomia, uma das opções é a programação preparada no Polo Gastronômico do Flamboyant Shopping. Os destaques são a queima de fogos de cinco minutos, decoração temática, pista de dança, música ao vivo e espaço kids. Participam do evento os restaurantes Coco Bambu, Empório Piquiras, Juá Restaurante, Jun Sakamoto, Kabanas, Kanpai Blue, Luce, Madero, Outback Steakhouse e Pobre Juan. Informações sobre horário de funcionamento, valores e reservas devem ser consultadas em cada estabelecimento. Endereço: Av. Jamel Cecílio, Jardim Goiás.

RÉVEILLON EVOÉ

Os DJs Big Chacal e Wace animam a festa do Réveillon Evoé Café com Livros, a partir das 21 horas. No cardápio, tábuas de queijos, embutidos, castanhas e frutas, bolinho de bacalhau, batatas rústicas, empanadas chilenas, mini hambúrguer, caldos, sobremesa e bebidas. Preço: Valor do Segundo Lote: R$ 310. Endereço: Rua 91, 489, Setor Sul. Informações: www.sympla.com.br ou @evoecafe.



RÉVEILLON OS CHEGADOS

Grandes nomes do rap, da música eletrônica e do funk animam o Réveillon Os Chegados em estrutura montada no Clube Três Ilhas. Serão 12 horas de festa. Estão confirmados nomes como Gloovez, Tálita, DJ Fabrício Rodrigues, Pampa Beat, MC Pedrinho e MC C4. Endereço: Rua SC 57, Qd. A, Lotes 1 e 2, Setor São Carlos. Ingressos: pista teceiro lote a R$ 80 (meia-entrada) e frontstage terceiro lote a R$ 100. Informações: www.furandoafila.com.br ou @os_chegados_oficial.



RÉVEILLON UMA NOITE BLACK AND WHITE

Rezende e Renato e banda estão escalados para a animação da festa de ano-novo do Réveillon Uma Noite Black and White no Clube de Engenharia. A festa começa às 22 horas e o repertório será de axé, pagode, forró, MPB, pisadinha, sertanejo universitário e de raiz e clássicos dos anos 1960. Os ingressos são limitados e custam R$ 250 para associados adultos e R$ 295 para não associados adultos. Crianças associadas pagam R$ 150 e não associadas, R$ 180, com direito a bebidas e um cardápio composto de entrada, ceia e sobremesa. Endereço: Rua 132, nº 500, Setor Sul. Informações: 3281-0000.