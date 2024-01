'Verão Multiverso' tem início nesta sexta-feira em Caldas Novas

O festival Verão Multiverso agita Caldas Novas, nesta sexta-feira (12) e segue até sábado (13), no Caldas Park Show, localizado na entrada da cidade das águas quentes. A abertura dos portões será às 20h30 nos dois dias, e a promessa é de música até o amanhecer. Além dos grandes nomes do sertanejo, o evento, que é realizado há mais de dez anos, traz artistas do funk/rap.

Entre as atrações confirmadas estão: Simone Mendes, Clayton e Romário, Fred e Fabrício, João Bosco e Vinicius, Pedro Libe e Bruno Rosa e outros. Os cariocas MC Cabelinho e MC Poze do Rodo acrescentam mais um tempero na festa. A organização do evento não divulgou a ordem das apresentações.

Animação

“O público pode esperar um show bastante animado, com um repertório repleto de sucessos e muita música boa. Quero colocar todo mundo para dançar e fazer desse dia inesquecível”, diz Simone Mendes, que se apresenta neste sábado (14).

Outro nome de peso da programação é a dupla Jorge e Mateus, que traz grandes sucessos da carreira, como "Propaganda", "Sosseguei", "Amo Noite e Dia", além de hits do último disco, "Tudo em Paz", que foi gravado em Pirenópolis, em setembro de 2020. Eles são a principal atração da sexta-feira.

Os goianos também confirmaram nos últimos dias que Goiânia vai receber novamente o show "Único" no dia 6 de julho, ainda sem local definido.

Mais uma estrela da edição 2024 do festival é Luan Santana, que se apresenta no sábado após show exclusivo que fez para o astro do futebol Cristiano Ronaldo e a família dele em Portugal. Ele foi o primeiro nome anunciado pela organização nas redes sociais.

Além dos sucessos consagrados, como "Morena, Tudo o que Você Quiser", "Coração Cigano" e "Abalo Emocional", os fãs podem esperar também as novas do álbum "Luan City 2.0 (Ao Vivo)", gravado em março de 2023 em Belo Horizonte (MG). O recém-lançado hit "Deja Vu", em que o cantor divide os vocais com Ana Castela, deve fazer parte do repertório.