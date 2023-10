Viih Tube diz que filha de seis meses já acumula R$ 1 milhão com publicidades

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Viih Tube deixou os seguidores admirados ao contar que filha Lua, com apenas seis meses, já faturou R$ 1 milhão com publicidades e como administra o dinheiro da garotinha. A influenciadora participou do podcast Pod Pah na última segunda-feira (17).

Desde que nasceu, Lua já fez trabalho para grandes marcas, como Natura, Pampers e Beep Saúde, além da Baby Tube, marca criada pela influenciadora e Eliezer. Viih disse no podcast que guarda todo o dinheiro que a filha recebe: "Ela tem uma conta. É poupança, ainda, porque ela não pode abrir sozinha. Quando ela tiver discernimento, vai saber que existe aquele dinheiro ali".

Nesta terça-feira (17), a influencer contou nas redes sociais que Lua já acumula R$ 1 milhão em sua conta e explicou que recebeu instruções para tomar a decisão: "Até pela lei, está na Justiça, para um bebê participar de uma publicidade tem que tirar um alvará, tem todo um processo, e dentro desse processo tem que colocar o dinheiro em uma continha da criança. Isso é o correto".