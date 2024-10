Vila Cultural Cora Coralina recebe instalação de Fernando Costa Filho

A Vila Cultural Cora Coralina inaugura a exposição "Sobre a Vida que Arde", individual do artista goiano Fernando Costa Filho, às 19h desta terça-feira (1º). A instalação artística, que ocupa a Grande Sala com elementos simbólicos que remetem à destruição ambiental, faz um manifesto contundente em defesa do meio ambiente.

A mega instalação, cuja matéria prima é retirada das queimadas e do desmatamento, foi concebida para transmitir a sensação da recorrente devastação que tem afligido fauna e flora nas mais diversas localidades do Brasil. Com sua obra, Fernando Costa Filho destaca a urgência do tema, apontando para a necessidade de atuação coletiva.

"Essa é uma causa urgente e que precisa do engajamento de toda a sociedade brasileira, tendo em vista as consequências que afetam a saúde e todo o nosso modo de vida, da água que bebemos aos efeitos sobre a natureza do nosso planeta", alerta o artista, que conta com uma trajetória marcada por um forte compromisso com a arte e a preservação ambiental.

A mostra "Sobre a Vida que Arde" fica em cartaz até 31 de outubro. A Vila Cultural Cora Coralina é uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e tem entrada gratuita. O espaço funciona de segunda-feira a domingo, das 9h às 17h. É permitida a entrada de animais de estimação, desde que com coleira.

Sobre o artista

Fernando Costa Filho, nascido em Goiânia em 1948, iniciou sua trajetória nas artes plásticas em Brasília, em 1963. Desde então, sua carreira se desenvolveu em diferentes capitais do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde também atuou em projetos gráficos e publicidade. O artista foi o responsável por montar e dirigir o Museu de Arte da Prefeitura de Goiânia; e em 1992 foi convidado para dirigir o Museu de Arte Contemporânea de Goiás.

Ao longo de sua carreira, Fernando Costa Filho participou de exposições individuais e coletivas em importantes instituições como o Museu Nacional de Belas Artes (RJ), Fundação Cultural do DF e Funarte, além de ter participado de diversos projetos nacionais e internacionais.

Seu trabalho recebeu premiações em mostras e salões de arte como o Prêmio Aquisição na II Mostra do Desenho Brasileiro em Curitiba (PR) e participações em eventos como o Panorama de Arte Sobre Papel no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Sua produção também foi destaque nas novelas Vale Tudo e Sexo dos Anjos, da TV Globo.

Além de sua atuação como artista plástico, Fernando Costa Filho teve papel significativo como representante da região Centro-Oeste na Câmara Setorial de Artes Visuais pela Funarte e em comissões de seleção de estímulos à criação artística.

Serviço: "Sobre a Vida que Arde" | Fernando Costa Filho

Abertura: Terça-feira (1°), às 19h

Local: Grande Sala da Vila Cultural Cora Coralina

Período de visitação: até 31/10/2024

Funcionamento: De segunda-feira a domingo, das 9h às 17h

Entrada gratuita