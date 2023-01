Vila Cultural recebe 12 exposições simultâneas a partir desta quinta-feira (12)

O Cerrado goiano, a pop art, orixás, universos imaginários e o art déco são alguns dos temas que pulsam nas 12 exposições abertas simultaneamente nesta quinta-feira (12), na Vila Cultural Cora Coralina, no Centro. As mostras foram contempladas pelo projeto Claque Retomada Cultural, iniciativa da Secretaria de Estado da Retomada e do Sesc Goiás, que tem o objetivo de fomentar a cena cultural goiana.

As exposições ficam em cartaz até o dia 31 de janeiro. A visitação é de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, com entrada gratuita. Os artistas expositores foram selecionados via edital público e suas obras vão ocupar a Grande Sala da Vila.

Leia também:

- Confira a programação de cinema em Goiânia e Aparecida de Goiânia de 12 a 18 de janeiro de 2023

- Carnaval dos Amigos: Tradicional folia de pré-carnaval retorna ao formato original em Goiânia

Estão em cartaz mostras de artistas como Glaucon Johnny, que destaca a interação tecnológica no contexto contemporâneo, Mari Souza, que reflete as tintas que retratam o bioma do Cerrado, Lina Ferreira, que se joga na temática dos sonhos, santos, Orixás e sensações, e Victor Queiroz, que refaz a releitura de ícones goianos por meio do movimento da pop art.

Além dos artistas, outros nomes das artes visuais goianas também expõem na Vila Cultural: Iasmim Kudo, com a exposição Como Eu te Vejo, Como Você me Vê; Deusmar Rodrigues, com Fuga; Allan Douglas, com a mostra A Arte Pulsante da Periferia (foto); Nelson Santos, em Art Déco: Olhares; Sérgio Jorge, com a obra Totem da Cultura; Solange de Souza, com os trabalhos de Flores do Cerrado; Franklin Rodrigues, com Universos Imaginários; e GGeo Moura, em Exposição de Colagem.

Serviço

Exposições Simultâneas - Claque Retomada Cultural

Abertura nesta quinta-feira, das 9h às 17h

Período de Visitação:

até 31 de janeiro

Local:

Vila Cultural Cora Coralina, Rua 3, Centro

Entrada gratuita

Informações: @vilaculturalcc