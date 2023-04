Villa Mix volta a Goiânia em 2023

O suspense está no ar e o clima é de euforia do público. Depois de quase 4 anos fora do calendário dos grandes eventos, o Villa Mix já tem data e local confirmado para acontecer em 2023. Totalmente reformulado, o festival está previsto para o dia 2 de julho no estacionamento do Estádio Serra Dourada.

A confirmação foi divulgada no perfil oficial do evento no Instagram e deixou vários fãs ansiosos. A última postagem nas redes sociais revelou que será realizada, nesta edição, uma amostra do que será o evento em 2024. A última edição foi em 2019, com 15 atrações nacionais, além do cantor internacional Liam Payne, ex-One Direction.

A primeira postagem nas redes sociais foi “Um Novo Som Vai Despertar”. Pouco tempo depois a data e o local do evento foram revelados e com o anúncio de uma proposta de unir a música sertaneja com outros ritmos. O que sempre foi a marca do Villa Mix. Em edições anteriores, além do gênero mais escutado do Brasil, a organização misturava com axé (Ivete Sangalo já foi uma das atrações), funk (Anitta), música eletrônica (Alok), pop (Demi Lovato), reggaeton (Maluma) e forró (Xand Avião). Talvez tenha faltado o encontro com o rock ao longo de suas edições.

Outra mudança inicialmente divulgada do retorno da edição 2023, mas que pode ser apenas nesta temporada por conta de uma festa comemorativa de retomada, é o anúncio de uma programação de apenas um dia. Nas últimas edições, o Villa Mix sempre foi pensado em duas datas. Também não foi confirmado se o evento segue sendo itinerante. O festival já aconteceu em várias partes do País, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Brasília. Vale lembrar que também foram realizadas duas edições em Portugal.

O Villa Mix aproveitou para confirmar o cancelamento e também o reembolso dos eventos que estavam programados para acontecer em Belo Horizonte, Brasília, Manaus e Goiânia, no período de abril, maio e junho de 2020, respectivamente, mas que foram adiados por conta da pandemia. O festival confirmou que todos os quatro não serão mais realizados e que o pedido de devolução do dinheiro dos bilhetes poderá ser feito por meio do site devolucao.villamix.com.br. O prazo é de 120 dias para o pedido, contando a partir de 29 de março.

A organização do festival ainda não divulgou nenhuma atração para 2023, mas a expectativa é que grandes nomes do sertanejo sejam escalados, assim como de outros gêneros. Jorge e Mateus, Leonardo, Gusttavo Lima, Alok, Wesley Safadão e Bruno e Marrone, por exemplo, tocaram em 2019 em Goiânia. Ainda existe uma aposta para um grande nome internacional provavelmente para fechar essa edição de retorno. Também não foram anunciados os valores dos ingressos nem a abertura das vendas.

Recorde

Criado em 2011 em Goiânia e realizado pela Áudio Mix, o Villa Mix se transformou no maior festival de música sertaneja do País. A estrutura não perdia em nada para os maiores eventos de música do mundo, atraindo uma multidão de fãs.

Em 2015, desbancando a banda U2, o palco goiano foi eleito pelo Guiness Book, o livro dos recordes, como o Maior do Mundo, superando a própria marca em 2017, com 15 mil m² de área construída, com 90 metros de frente e 30 metros de profundidade. O título segue com o evento sertanejo.