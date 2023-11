Violão autografado por Zezé Di Camargo é arrematado em leilão solidário

Um violão autografado por Zezé de Camargo foi arrematado pela “bagatela” de R$ 90 mil em leilão solidário realizado em Goiânia em prol do Hospital do Câncer Francisco Camargo, que está sendo construído na cidade de Inhumas, a poucos quilômetros da capital goiana.

Embaixador do projeto desde o lançamento da pedra fundamental em 2014, Zezé Di Camargo auxiliou a realização do leilão não apenas com a sua doação, mas engajou seus amigos sertanejos a fazerem o mesmo. Outros violões autografados por Gusttavo Lima, Maiara e Maraísa, Chitãozinho, e a dupla Jorge e Matheus também foram leiloados.

“Eu fiquei fascinado pela ideia de ter um hospital de referência aqui em Goiás também. Nosso povo precisa. Temos que envolver a sociedade, chamar a atenção de quem pode ajudar, de quem tem mais condições, além de todos os governantes. Vamos deixar isso como presente para o povo goiano", disse. Depois do falecimento do pai do cantor, acometido por câncer, o hospital passou a se chamar Francisco Camargo como uma homenagem à família.

No total, foram mais de 100 itens doados para o leilão, que foi até às 4 da manhã. Um dos itens mais almejados pelos pecuaristas foram duas aspirações de oocitos da irmã da vaca nelore Viatina, considerada a mais valiosa do mundo. A vaca goiana teve um terço vendida por R$ 6,9 milhões neste ano, o que lhe dá avaliação projetada de R$ 21 milhões. As aspirações da irmã foram arrematadas por 120 mil cada.