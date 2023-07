Virei símbolo sexual sem nunca ter transado, diz Xuxa sobre quando era modelo

Xuxa afirmou ter virado um símbolo sexual mesmo sendo virgem quando era modelo nos anos 1980 em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo. A vida da apresentadora é tema da série "Xuxa, O Documentário", que estreia no Globoplay nesta quinta-feira, dia 13.

"Na época, eles falavam garota de programa. Vinham dar a mão com um bolo de dinheiro dizendo isso, sabe?", disse Xuxa. "Assédio era uma coisa normal, 'normalíssima'. Eu estava me descobrindo como modelo e mulher. Minha cabeça deu um nó porque virei símbolo sexual sem nunca ter transado."

O seriado, dividido em cinco capítulos, deve tocar em outras polêmicas. Uma delas é a briga de Xuxa com Marlene Mattos, ex-empresária da apresentadora -as duas se reencontraram quase duas décadas após terem rompido sua relação de forma conturbada.

O documentário vai ainda falar da relação de Xuxa com Pelé, morto em dezembro, do namoro com Ayrton Senna, e do filme "Amor Estranho Amor", acusado de ser pornográfico.