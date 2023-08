Virgínia Fonseca curte férias na Disney e zoa Zé Felipe

A influenciadora digital Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão curtindo alguns dias de descanso em Orlando, nos Estados Unidos. Enquanto as filhas estão no Brasil com os avós, o casal está tendo uma ‘lua de mel’ ao lado de amigos.

Nesta terça-feira (8), eles foram para um dos parques da cidade e a influenciadora se surpreendeu com uma atitude do marido.

Ela viu Zé Felipe entrar de roupa e tudo em um brinquedo aquático, e brincou:

“Galera, o filho que mais me dá trabalho é o filho da minha sogra. Olha lá, Poliana, só criança e o Zé Felipe lá no meio. Molhando tudo, tênis, meia...”, disse, marcando a sogra nos stories.

Além do registro, ela compartilhou um pouco do parque, a ida na montanha russa e o encontro com os amigos