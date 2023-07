Virgínia Fonseca e Poliana recebem médicos para almoço leiloado

Os três médicos que no final de junho arremataram em um leilão do Instituto Neymar Jr. um almoço com as influencers Virginia Fonseca e Poliana Rocha participaram do encontro na terça-feira (18), em Goiânia.

Os três pagaram mais de R$ 700 mil pelo evento, que incluiu viagem em jatinho emprestado e participação do cantor Leonardo. O leilão realizado em junho tinha como objetivo arrecadar fundos para ajudar famílias atendidas pelo Instituto Neymar Jr.

Casada com o cantor Zé Felipe, a influencer Virginia Fonseca é nora do sertanejo Leonardo e famosa também por sua marca de maquiagem. Poliana Rocha é casada com Leonardo.

O evento de terça-feira foi arrematado pelo médico goiano Willian Pires e outros dois amigos que também são médicos, Thiago Paoliello e Guilherme Scheibel.

Além do banquete, o trio foi de São Paulo para Goiânia no jatinho particular que Virgínia presenteou o marido, Zé Felipe. Os médicos também levaram acompanhantes. O almoço foi preparado pela renomada cerimonialista Liliane Lobo.

Buffet

De entrada, foram servidos camarões empanados com coco crocante, croquetta de parma com brie e maionese cítrica e coxinha de cordeiro com maionese wasabi. A mesa foi recheada com iguarias como burrata com tomatinho confit ao pesto de de manjericão e sal rosa do Himalaia, presunto de parma com figo fresco e redução de balsâmico, lâminas de salmão com sour cream, blinis e molho oriental, ceviche tilapia com manga e foccacia com lascas de polvilho.