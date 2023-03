Virgínia recebe mais críticas após testes da base WePink

O lançamento da base líquida da influencer Virginia, de 23 anos, continua a causar polêmica nas redes. Após o anúncio do valor do produto por R$ 199,90, a marca WePink dividiu opiniões com o compartilhamento de testes por maquiadores e influencers de beleza, como a youtuber Karen Bachini.

Já conhecida por seus testes de novos produtos (além de outras polêmicas), Karen Bachini criticou a base ao compará-la com outras 19 bases líquidas, de marcas nacionais e importadas. Ela mostrou que o produto não é realmente impermeável, como promete a embalagem, e as cenas causaram agitação na web. "19 motivos para não comprar a base da Virginia" é o título do vídeo no Tik Tok.

Já Virgínia também compartilhou seus testes da base WePink. Nos stories do Instagram, a influencer mostrou como aplica o produto e faz o teste da resistência jogando água no rosto. Na versão dela, o produto é resistente à água.

As análises não são somente negativas. Contas do Tik Tok como a do maquiador Matheus Jorge fazem elogios ao produto, mas são as críticas que chamam mais a atenção dos internautas. A TikToker Karol Rezende foi outro nome que mostrou aspectos negativos da base líquida.

O produto está à venda no site da WePink e está esgotado em 3 das 15 cores disponíveis.