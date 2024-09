Virginia aluga andar inteiro de maternidade para nascimento do 3º filho

Virginia Fonseca, 25, reservou um andar inteiro em uma maternidade de Goiânia (GO), para o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo, fruto do relacionamento com o cantor, Zé Felipe - filho do sertanejo Leonardo.

Todo o andar foi decorado, da entrada aos quartos. O ambiente foi revestido com papel de parede xadrez com estampa de cavalos.

Cada acompanhante tem direito a um quarto privativo. Xícaras, taças, roupa de cama e até biscoitos foram personalizados com as iniciais "JL".

O andar também inclui uma área de brinquedos para Maria Alice, 3, e Maria Flor, 1, filhas de Virginia e Zé Felipe, 26.

O influenciador Lucas Guedes, que divide com Virginia a apresentação do programa Sabadou (SBT), foi um dos que compartilharam os bastidores do nascimento nas redes sociais. "Ela não brinca, ela não sabe brincar! Olha isso aqui, tudo bordadinho em J.L.", disse Lucas.

Entre as lembranças distribuídas, há velas perfumadas, bolsas, mantas, porcelanas e bombonières com tampas decoradas em ouro. Além disso, o bufê oferece diferentes opções de doces e salgados para os convidados.