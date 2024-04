Virginia Cavandish faz relato sobre seu explante e e alerta mulheres

A atriz Virginia Cavendish, de 53 anos, recorreu as redes sociais para relatar sua experiência com o explante de silicone. A pernambucana, que é mãe da também atriz Luisa Arraes, retirou sua prótese dos seios há um mês e explicou:

“Antes de começar, só mais uma coisa: sou a favor da liberdade dos corpos, que cada pessoa faça o que quiser para ser sentir bem. Para encontrar a sua melhor expressão. E é uma alegria saber que o silicone pode ajudar a essas pessoas. Sim, apesar de sempre ter sido considerada uma mulher de seios grandes “vide a fala do Padeiro no Auto da Compadecida; “ombros largos, seios fartos”, no início dos anos 2000 fui convencida a colocar silicone.”

“Sem ainda pensar muito, onze anos depois, resolvi trocar, fazer outra operação, dessa vez com um outro médico. O silicone pesou e eu não estava satisfeita com os meus seios”, continuou.

“Enfim, depois de muitas sessões de análise, porque os seios são sim, muito importantes para uma mulher, decidi explantar... Hoje em dia é sabido que diversas doenças autoimunes surgem através do gatilho de um corpo estranho dentro da gente. O silicone é um corpo estranho”, finalizou ela, que está confirmada em "Auto da Compadecida 2". O sucesso estreará ainda este ano nos cinemas brasileiros.