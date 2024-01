Virginia e Zé Felipe anunciam gravidez do terceiro filho

No final da tarde desta quarta-feira (17), a influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram que estão a espera do terceiro filho. Em uma publicação nas redes sociais, o casal comemorou que a família terá um quinto integrante e disse que foram pegos de surpresa.

"Agora somos 5! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes", escreveram nas redes socias.

Os dois já são pais de Maria Flor, de 1 ano, e Maria Alice, de 2 anos. "Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com tudo! Só peço a Deus que nosso neném venha com muita saúde, porque amor vai ter de sobra", comemoraram.

Comentários

Nos comentários da publicação, o casal foi parabenizado pela gravidez por famosos e familiares. "Parabéns! Deus abençoe! Saúde, amém", comentou a atriz Tatá Wernek. "Vovó de 3! Amo! Parabéns , meus amores!", comemorou Poliana, esposa do cantor Leonardo.

Bia e Branca Ferres, Fernanda Gentil e Léo Santana também comemoraram a notícia: "Deus abençoe grandiosamente a vida e família de vocês", escreveu o cantor.

João Guilherme, irmão do cantor, também vibrou com a novidade em um comentário feito no X, antigo Twitter: "Que coisa doida eu tenho 21 anos e agora sou tio de 6", escreveu o ator.