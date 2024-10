Virginia Fonseca fala sobre 1ª viagem de avião de José Leonardo

A influenciadora digital e empresária, Virginia Fonseca, de 25 anos, levou o caçula, José Leonardo, de um mês, para São Paulo em sua primeira viagem de avião, nesta segunda-feira (28).

No Instagram, a loira deu detalhes do momento e comparou o comportamento de José com as filhas mais velhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos.

“Primeiro voo do José Leonardo, ele como sempre o mais tranquilo de todos, acho que puxou o pai e obrigada Deus por isso, ouviu minhas preces! Ps: já as Marias faltam colocar o avião para voar de cabeça para baixo”, disse ela.

A esposa do cantor Zé Felipe acrescentou, que ao contrário do pequeno, as filhas costumam ser agitadas durante as viagens.