Virginia mostra detalhes do convite diferentão para festa da filha

A filha do meio de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, completa 2 anos no dia 22 de outubro, e a preparação para a festa da pequena já começou. Nesta quarta-feira (9), a influenciadora digital e empresária disse que os convites para a festa ficaram prontos e começaram a ser distribuídos.

Nas redes sociais, Virginia mostrou detalhes do convite diferentão. Ao invés do clássico papel, o convite é, na verdade, uma minimáquina de pegar guloseimas. As informações sobre a celebração vêm na caixa do brinquedo, que ainda pode ser aproveitado pelas crianças.

Na web é possível achar o brinquedo para comprar, a partir de R$175. Além da compra de cada máquina, ainda foi necessário personalizá-la com a arte da festa que terá como tema a Magali, da Turma da Mônica.