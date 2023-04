Virginia presenteia Zé Felipe com avião particular avaliado em R$35 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) -"Agora dá para levar a família toda"! Zé Felipe ganhou um presente pelo aniversário de 25 anos adiantado da esposa Virginia Fonseca, 24. A influenciadora presenteou o amado com um avião particular na tarde desta quinta -feira (20) e o cantor compartilhou nas redes sociais.

"Ganhei um avião da minha gata! Agora dá para levar a família toda. Te amo demais meu amor, esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você para, tudo te amo", escreveu Zé Felipe no Instagram.

Até para os famosos o presente foi surpreendente. "Meu Deus, zerou o game", comentou a influencer Gabriela Sales, a Rica de Marré. " Leo Santana aproveitou para dar uma dica à esposa: "Ah, Virgínia, muito obrigado, viu. Minha Neni, Lore Improta, estava sem saber com o que me presentear no meu aniversário".

Seguidores também reagiram ao presente nos comentários. "E minhas amigas tudo se achando quando ganham paçoca vendida no farol", brincou o internauta Diogo Oliveira. "Querido, só não te dou um devido ao seu medo de altura", disse a seguidora Melisa Foristieri.

O jato privado é do modelo Cessna 560XL, tem capacidade para voar com 9 passageiros e está avaliado em R$35 milhões em sites de venda especializados.