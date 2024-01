Virginia reflete sobre gravidez e faz revelação intima

A influenciadora Fonseca, de 24 anos, surpreendeu ao anunciar que está grávida do terceiro filho com seu marido, o cantor Zé Felipe, de 25 anos. Nesta quinta-feira (18), a empresária brincou com o fato de que há poucos dias disse que não pretendia engravidar.

“Nem Freud explica. 2 dias atrás eu falando que não pretendia engravidar por agora e olha só kkkkkkkk Brincadeiras à parte, tô feliz demais e ansiosa pra saber se será outra Maria ou José”, disse ela. Por meio do seu Instagram, a famosa também revelou que devido a gestação não pode fazer sexo como marido.

“Vamos fazer uma viagem a passeio muito legal. De início, pensei que iria só eu e o Zé e que seria uma viagem de casais... mas descobri que temos mais uma pessoinha indo junto. Por agora, nem amor eu e o Zé podemos fazer, mas vai ser uma viagem incrível e abençoada”, contou.