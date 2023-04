Vitão anuncia que será pai pela primeira vez aos 23 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vitão, aos 23, será pai de uma menina. O artista contou a novidade em um relato ao site Metrópoles, nesta quinta feira (13).

Pai pela primeira vez: "Sou pai de uma menina. Estou vivendo essa dádiva da paternidade ao lado de uma grande mãe, uma mulher que me ensina muito. Tenho certeza que minha filha vai me mudar para melhor, ela já me transforma todos os dias. Espero que possam ser humanos e cuidadosos conosco, obrigado".

A mãe da bebê, que tem o nome mantido sob sigilo, está no terceiro mês da gravidez e já sabe que está esperando uma menina.

Recentemente, Vitão raspou a cabeça para viver o anonimato, e até curtiu shows do Lollapalooza no meio do público.