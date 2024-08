Vitor Bourguignon é um dos nomes confirmados na ExpoAmorix em Goiânia

O renomado chef Vitor Bourguignon é presença confirmada na ExpoAmorix, feira de negócios voltada para os setores de panificação, confeitaria, sorveteria e food service, que será realizada em Goiânia nesta quinta e sexta-feira, dias 8 e 9 de agosto.

Campeão do "MasterChef: A Revanche", o curitibano promete apresentar ao público da capital goiana novidades imperdíveis. "Estou super empolgado. A feira está imperdível e, sem dúvidas, para mim vai ser uma honra participar", diz Bourguignon.



O evento ocorrerá das 13h às 19h no Espaço Dois Ipês, localizado na Avenida Quitandinha, Setor Jaó. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas no site: expoamorix.com.br. Organizada pela Amorix Alimentos, uma das maiores distribuidoras do Centro-Oeste, a feira visa conectar clientes, fornecedores e operadores do setor, proporcionando inúmeras oportunidades de networking, negócios e visibilidade para as marcas participantes.

Para Vitor Bourguignon, que também é empresário, trata-se de uma ótima oportunidade para os profissionais da alimentação se manterem atualizados sobre as novidades do mercado. Ele decidiu unir seu talento na cozinha com a vontade de empreender, buscando especializações em técnicas da culinária francesa, cozinha molecular, churrasco, defumação e panificação. E é exatamente toda a bagagem acumulada até agora que ele promete apresentar ao público em Goiânia.



Mais Talentos

Além de Bourguignon, outros grandes nomes estarão presentes na feira, que contará com palestras e workshops. Entre as presenças confirmadas estão Mara Cake, confeiteira famosa pelo programa "Bake Off Brasil: Mão na Massa", do SBT, que compartilhará suas criações e receitas.



Rogério Shimura, padeiro e confeiteiro renomado e proprietário da Levain Escola de Panificação, também estará presente. Shimura é conhecido por sua expertise em pães artesanais e confeitaria, participando ativamente na disseminação de conhecimentos através de programas de TV e cursos especializados.



O crítico gastronômico Saulo Matos, famoso pelo "Burger Tour", projeto que avalia hamburguerias nacionais e internacionais, também marcará presença, apresentando suas críticas e recomendações seguidas por uma ampla base de fãs nas redes sociais e no YouTube. Johannes e Jacque, do "Descomplicando", também compartilharão insights valiosos e tendências de mercado.



Produtos e Serviços

Segundo Rodolfo Amorim, CEO da Amorix Alimentos, a feira contará com mais de 50 estandes. "O evento oferecerá uma plataforma única para a exposição de novos produtos e serviços, fortalecendo as relações com clientes atuais e atraindo novos compradores. Todos terão acesso a lançamentos e muitas promoções", afirma.

A feira espera atrair mais de 3 mil participantes de Goiás, Tocantins, Bahia, Pará, Maranhão e Brasília. A estrutura do evento incluirá uma área de negociação e geração de negócios, onde consultores estarão prontos para impulsionar novas oportunidades comerciais.

Workshops sobre tendências de mercado oferecerão conhecimento atualizado e técnicas avançadas aos participantes. Além de ofertas exclusivas, os participantes terão acesso a experiências práticas, com degustação de produtos e demonstrações ao vivo, permitindo uma melhor compreensão das técnicas apresentadas.

"Todos também receberão conteúdos exclusivos e materiais educativos que podem ser aplicados diretamente em seus negócios", destaca Rodolfo Amorim, mencionando que o setor de alimentação fora do lar cresce significativamente no Brasil, movimentando mais de R$ 208 bilhões por ano.



Inovação

A criação da ExpoAmorix foi motivada pela busca por inovação. Rodolfo Amorim, economista e pós-graduado em Gestão Estratégica e Gestão Empresarial, idealizou o projeto a partir da necessidade de reunir em um só lugar representantes dos mais variados segmentos de alimentação.

"Temos várias feiras no segmento de alimentação fora do lar, mas elas costumam ser específicas. Algumas só de panificação, outras só de sorveteria, outras só de food service. A ExpoAmorix não se limita. É, na verdade, uma junção de tudo isso", explica o CEO, destacando que se trata de uma novidade no Centro-Oeste, já que a maioria dos eventos desse porte se concentra em São Paulo ou no exterior.

"Nossa ideia é democratizar esse tipo de evento, trazendo para as empresas da nossa região o que é apresentado fora daqui", completa Amorim. O CEO revela que sua família atua na distribuição de alimentos há mais de 60 anos.

"Trabalho nas empresas da família há 21 anos, desde os 16, quando comecei como auxiliar financeiro. Durante esse tempo, passei por todas as áreas da organização, conhecendo a fundo nosso negócio e o mercado de alimentos", explica.

Em 2016, após assumir o controle geral das operações, Amorim decidiu expandir os ramos de atuação e as localidades atendidas. Até então, a empresa atuava apenas no segmento de panificação, mas, vendo a necessidade de outros segmentos, expandiu para sorveteria, confeitaria e food service, além de começar a atender os estados do Maranhão e Bahia.

Tudo em um só lugar

Diferente dos eventos voltados para supermercados e empresas de varejo que normalmente ocorrem na Grande Goiânia, a ExpoAmorix reunirá todos os produtos e serviços relacionados ao setor de alimentação fora do lar. "É um público bem direcionado", reforça Amorim.

"Além de fornecer todos os ingredientes que essas empresas precisam, oferecemos treinamentos de mão de obra e levamos as melhores práticas do setor, mantendo o mercado informado sobre o futuro da alimentação fora do lar", acrescenta, mencionando que mais de 50 marcas expositoras já confirmaram participação.



Rodolfo Amorim garante que a feira ExpoAmorix, prevista para agosto, será a primeira de muitas. "Nossa ideia é fortalecer cada vez mais o setor, e a feira é uma forma que encontramos de apoiar os estabelecimentos de alimentação fora do lar. Nos próximos anos, queremos ter mais expositores e alcançar regiões que ainda não atendemos", conclui.



Serviço – ExpoAmorix

Data: 08 e 09 de agosto

Horário: 13h às 19h

Local: Espaço Dois Ipês, Av. Quitandinha, 600 - St. Jaó, Goiânia - GO, 74673-060

Inscrições gratuitas: expoamorix.com.br