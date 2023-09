Vladimir Brichta será o vilão no remake de ‘Renascer’

Mais um papel foi confirmado para o remake de 'Renascer', próxima novela das 21 horas da TV Globo/TV Anhanguera. Desta vez, o personagem do vilão foi confirmado. O fazendeiro Teodoro será interpretado por Vladimir Brichta que, em 1993, coube a Herson Capri. Assim as escalações avançam e o elenco vai se formando.

A última novela do ator, que é casado com a também atriz Adriana Esteves, na emissora foi em <FI10>Quanto Mais Vida, Melhor</FI> (2021). Outra participação confirmada na novela é do ator Matheus Nachtergaele.

A nova versão está prevista para estrear em janeiro de 2024 no lugar de "Terra e Paixão".

Rodrigo Simas, que foi escalado para viver Zé Bento, deixou o elenco na última semana por conflitos na agenda. A emissora corre atrás de opções, inclusive com outros intérpretes que fizeram teste para o papel. As gravações estão previstas para começar em outubro.