Vocalista do CPM 22 fala sobre show em Goiás: “A gente se sente em casa”

Um dos shows mais aguardados do PiriBier é da banda de hardcore CPM 22, programado para o próximo sábado, 18. Os roqueiros estão confirmados no palco Mundo do Rock in Rio e o vocalista Badauí prometeu levar grandes sucessos para a cidade das cachoeiras. “Vamos passar por vários períodos da nossa carreira, além de singles novos”, disse, em entrevista por telefone. Confira.



O que vocês prepararam para o show em Pirenópolis? Vai ser uma prévia do que vocês vão tocar no Rock In Rio?

Claro que o show no Rock in Rio será mais completo, mas muitas músicas que vamos tocar em Pirenópolis vão fazer parte do nosso repertório na apresentação no palco Mundo. Vamos passar por vários períodos da nossa carreira, além de singles novos. A festa vai ser animal, principalmente porque reúne rock e cerveja.

Como é para a banda voltar a tocar em Goiás, Estado que tem uma cultura forte do rock independente?

É uma honra. O CPM 22 sempre foi bem recebido pelos goianos, que são apaixonados pelo rock. Eu já perdi as contas de quantas vezes visitamos o Estado para tocar. A gente se sente em casa. Lembro que uma das nossas últimas apresentações antes da pandemia foi no Bolshoi Pub e foi um show bastante energético. Foi demais.

Quais são os projetos da banda para 2022? Algum disco quase saindo do forno?

A nossa ideia é cair na estrada. Graças a Deus estamos com uma agenda lotada por mês, com quase dez shows e vamos atingir 100 apresentações no ano. Depois desse período duro por conta da paralisação, precisamos capitalizar porque não é fácil manter uma banda de rock. Se durasse mais um ano de pandemia nem sei o que faria. Agora sobre o disco, não temos mais pressa para lançar um álbum, mas provavelmente em 2023 a gente lance algo.

Muitos artistas são cobrados para se posicionar e você sempre utiliza o seu perfil no Twitter para isso. Qual sua opinião sobre o momento atual da cultura no País?

Esse governo quer matar a cultura do País. Eu sou um artista, sou da escola do punk rock, que é contestadora, que não pode ficar calada com esses absurdos. Hoje precisamos lidar com o ódio da parte deles, sendo que a gente responde com argumentos. Enfim, mas não gosto de fazer do palco um palanque político. Show é um lugar para relaxar e se divertir, mas, se o público se manifestar, a gente não deixa passar com alguma manifestação também.

SERVIÇO

Evento: 12ª edição do Festival PiriBier

Data: De quinta-feira (16) a sábado (18)

Abertura dos portões: 18 horas. Os shows principais a partir das 22 horas

Local: Cavalhódromo de Pirenópolis, a 120 km de Goiânia

Ingressos: R$ 80 (meia) individual para apenas um dia, R$ 90 (solidário) para apenas um dia e o passaporte para todo o evento por R$ 150

Informações: www.piribier.com.br