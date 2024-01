Wanessa Camargo está no BBB 24; conheça participantes

A promessa é de tiro, porrada e bomba. Pelo menos para o público, não deve faltar treta no Big Brother Brasil 24, que começa na segunda-feira (8), depois da novela Terra e Paixão. Durante toda a programação desta sexta-feira (5), a Globo revelou os 18 primeiros confinados do jogo e o nome da cantora goiana Wanessa Camargo, último revelado da noite, criou uma expectativa do público para a revelação das polêmicas envolvendo a família Camargo, em especial, da mulher de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda. Haja coração para acompanhar cada capítulo da novela “The Camargashians”.

Natural de Goiânia, ainda criança, a cantora mudou-se para São Paulo com parte da família. Seguiu os trilhos musicais de Zezé Di Camargo e se lançou como cantora aos 17 anos, embora tenha iniciado nas artes por meio do teatro e da dança. Ao longo da carreira, emplacou sucessos como Amor, Amor, O Amor Não Deixa e Eu Quero Ser o Seu Amor. Fez participações em filmes e novelas e se apresentou em diversos programas de televisão durante sua trajetória artística. Ela pediu autorização do filho mais velho para entrar no BBB 24 porque estaria confinada no dia do aniversário do herdeiro.

Outra treta aguardada pelo público é entre a modelo Yasmin Brunet e a influencer Vanessa Lopes. A internet foi à loucura com resgates de polêmicas envolvendo as sisters. No centro da briga, o ex-marido da filha de Luíza Brunet, o surfista Gabriel Medina. Após o fim do casamento, o atleta teve o nome relacionado a algumas mulheres, entre elas, a tiktoker brasiliense, que negou qualquer envolvimento com o ex da modelo. Yasmin Brunet não gostou de saber do suposto romance. Vanessa Lopes disse que conta com a torcida do tricampeão mundial de surf. Aqui fora, uma não segue mais a outra nas redes sociais. Além disso, elas já trocaram farpas na internet.

Neste domingo (7), o Fantástico vai apresentar 14 candidatos - 7 brother e 7 sisters - que vão concorrer a mais duas vagas para entrar no BBB. Será aberta uma votação e o público vai escolher dois para entrar na casa já na segunda. Os 12 concorrentes que restarem passarão por uma repescagem para mais seis vagas. Quem vai decidir serão os primeiros 18 anunciados. Os vencedores entram na mesma noite de estreia do programa. Conheça os brothers já garantidos.