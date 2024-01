Wanessa Camargo revela vontade de ter filho com Dado Dolabella

A goiana Wanessa Camargo, de 41 anos, contou para participantes do BBB 24 que tem vontade de ter um filho Dado Dolabella. Em uma conversa no quintal com Michel, Yasmin Brunet e Alane, a filha de Zezé assumiu a vontade de ter mais filhos.

“É, porque eu estou em um relacionamento novo, e a gente não tem filhos. A gente tem vontade, mas não sabe ainda se vai ter, sabe?”, disse a cantora. “Com 40 é outra coisa, cara... Correr atrás de bebê... Vou te falar!”, acrescentou.

Yasmin ainda a questionou se ela teria uma gestação se tivesse ‘com 30 e pouco’. “Total”, disparou Wanessa.