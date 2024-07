Websérie destaca destinos turísticos de Goiás

A nova websérie "Goiás: O Coração do Brasil" convida o público a conhecer lugares turísticos do Cerrado e ainda pouco explorados. Realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo do governo federal e operacionalizada pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, a produção promete revelar as maravilhas ocultas do estado no coração do Brasil.

Com episódios já disponíveis gratuitamente no canal "Vida de Mochila" no YouTube, a websérie, conduzida pelos viajantes Richard Oliveira Silva e Lanna Sanches Dogo, percorre três das 12 regiões turísticas do Mapa do Turismo Goiás.

Rota

Entre as regiões visitadas estão: Serranópolis, lar de um sítio arqueológico de 12 mil anos, que surpreende com suas pinturas rupestres, cachoeiras de águas cristalinas e abrigos de pedras; Chapadão do Céu, localizada no o Parque Nacional da Chapada das Emas, uma das últimas áreas remanescentes de Cerrado intocado no Brasil; Caiapônia, que é conhecida por suas cachoeiras gigantes, como a São Domingos e a Santa Helena; Paraúna, cidade cercada do misticismo das formações rochosas do Parque Estadual de Paraúna, como a Serra das Galés e a Ponte de Pedra, encanta os visitantes.

A série também explora a vinícola Serra das Galés e as lendas locais que beiram o realismo mágico.

Outras regiões visitadas foram Mambaí e Terra Ronca, região que possui o maior complexo de cavernas da América Latina, dentro do Parque Estadual da Terra Ronca. Com mais de 100 grutas catalogadas.

Vida de Mochila

Criado em 2014, o canal Vida de Mochila nasceu com o objetivo de inspirar e apoiar pessoas a viajarem de maneira transformadora. O canal promove a ideia de repensar o estilo de vida e se conectar profundamente com as histórias das comunidades locais. Richard Oliveira Silva e Lanna Sanches Dogo incentivam seus seguidores a saírem das rotas turísticas tradicionais para desbravar o novo.

Através de suas viagens, eles mostram como é possível ter experiências enriquecedoras em contato direto com as culturas e as pessoas dos lugares que visitam, promovendo um turismo mais consciente e significativo.