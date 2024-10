Welington Camargo é internado com trombose em São Paulo

Welington Camargo, irmão dos cantores sertanejos Zezé di Camargo e Luciano, foi internado após ter um quadro de trombose aguda na perna. Segundo informou sua equipe, ele está consciente e “ansioso para se recuperar rapidamente”.

Ele deu entrada na unidade médica na noite da última terça-feira (1º). Segundo uma nota publicada nas redes sociais, Welington está recebendo tratamento de uma equipe médica especializada no Hospital Municipal de Campo Limpo, em São Paulo. Ele é candidato a vereador no município.

A assessoria de Welington, informou que o cantor vinha reclamando de dores há cerca de 10 dias. Com a piora do quadro, ele foi levado ao hospital. Ainda segundo de acordo com eles, o estado não é grave, o cantor já foi medicado e as dores diminuíram. No entanto, os médicos mantêm o tratamento para evitar que a trombose se espalhe para outras partes do corpo.