Wesley Safadão comanda último dia do Aparecida é Show nesta terça-feira (10)

De anúncio de última hora a grande estrela da festa. O forrozeiro Wesley Safadão tem encontro marcado com os goianos nesta terça-feira (10) para encerrar a agenda musical do Aparecida É Show. Ele substitui o sertanejo Gusttavo Lima, que teve apresentação cancelada na última sexta-feira (6). O motivo da suspensão não foi divulgado. O evento será no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela, em Aparecida de Goiânia. A abertura dos portões será às 19 horas e o cantor deve subir ao palco às 22 horas.

Wesley Safadão encerra a programação 2022 de uma das principais festas de rodeio de Goiás que contou com um time de peso do sertanejo, do forró e da música cristã. Xand Avião, Raí Saia Rodada, César Menotti e Fabiano, Léo Magalhães, Leonardo, Rosa de Saron, Zé Ricardo e Thiago e Zé Vaqueiro passaram pelo palco. A edição, que celebra os 100 anos de Aparecida de Goiânia, também conviveu com mudanças de última hora na grade de shows. Além de Gusttavo Lima, o cantor Fernandinho foi substituído por Isadora Pompeo.

No último dia de apresentações do Aparecida É Show, o forrozeiro deve trazer grandes hits da carreira, como Dois Lados, Camarote, Aquele 1%, Só pra Castigar, Na Cama que Eu Paguei e Novinha Vai no Chão. Além disso, o artista deve cantar algumas canções da turnê TBT WS com a qual ele vem rodando o Brasil com sucessos desde a época que ele fazia parte da banda Garota Safada, até a mudança para Wesley Safadão. Ele volta a tocar em solo goiano em pouco menos de três meses, quando foi uma das atrações do Bloquinho do Mada.

O artista está em ritmo intenso de trabalho após descanso obrigatório por conta da pandemia. Na agenda de maio, são quase 20 shows marcados e muitos estão dentro das próprias festas criadas por Wesley Safadão, caso de Garota VIP, Garota White, Sunset, TBT, Arena WS, WS on Board, Bloco Vai Safadão e Weekend WS. Wesley Safadão também não para de lançar músicas, caso das recentes Eu Já Tava Bem, Voz do Paredão, CPF Novo e Com Choro ou Sem Choro. Ele tem mais de 7 bilhões de visualizações no seu canal do YouTube.

Apesar da apresentação de Wesley Safadão marcar o fim dos shows, a festa termina oficialmente no dia do aniversário da cidade, na quarta-feira. Na data, será a vez da participação de escolas, grupos de dança e arte, a partir das 8 horas, no mesmo local, para contar um pouco da história do município, exaltando o trabalho e a superação da população aparecidense ao longo de décadas. No desfile, a população será presenteada com um bolo de 100 metros, em alusão ao centenário. A expectativa é de que mais de mil pessoas participem da festividade.

Show: Wesley Safadão dentro do Aparecida É Show 2022

Data: Terça-feira (10), abertura dos portões às 19 horas e show previsto para começar às 22 horas

Local: Estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela – Rua Gervásio Pinheiro, Residencial Solar Central Park, Aparecida de Goiânia

Entrada: 2 kg de alimentos não perecíveis

Informações:aparecida.go.gov.br