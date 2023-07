Wesley Safadão grava DVD em ilha de Bahamas

O cantor Wesley Safadão gravou o novo DVD WS Bahamas no início desta semana, configurando seu segundo projeto internacional.

A apresentação especial contou com as participações especiais de Eric Land e Michele Andrade.

O show aconteceu na Ocean Cay, uma ilha reservada da MSC, nas Bahamas. Além disso, a estrutura trouxe todo um glamour, com uma paleta de cores que se harmonizava com as águas cristalinas ao redor.

No repertório, além de seus grandes sucessos, Safadão também apresentou algumas canções inéditas. Entre elas "Ex que fala mal", "Primeira Transa", "Vou começar a não prestar", "Posição que mulher gosta", "Vingativa", "Ninguém sabe", "Pior que eu" e "Rua".

O DVD estará disponível nas plataformas digitais e no YouTube nesta sexta-feira (13).