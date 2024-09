Will Smith e Tyla participam do Domingão com Luciano Huck

Em clima de Rock in Rio, Luciano Huck vai receber atrações internacionais no Domingão deste domingo (22). Will Smith e Tyla, ambos atrações do festival de música, participam do programa da Globo.

Antes de se apresentar no festival na última quinta-feira (19), Smith gravou um episódio especial do quadro "Vou de Taxi" com Luciano, no qual o apresentador entrevista um convidado enquanto passeia de carro. Nesta edição, os dois dirigiram pelas ruas do Rio de Janeiro.

A sul-africana, que se apresenta nesta sexta-feira (20) no festival, fará mais um show para os brasileiros. Tyla canta o seu sucesso global "Water", além de "Jump", sua música com Gunna e Skillibeng.

Viviane Araújo e Ailton Graça se enfrantam na "Batalha do Lip Sync". Em 30 de setembro, eles estreiam em "Volta por Cima", próxima novela das sete da Globo.