Woody Harrelson pede teste de DNA para confirmar parentesco com Matthew McConaughey

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Woody Harrelson falou sobre a dúvida que paira em torno da amizade com Matthew McConaughey durante anos, já que os dois podem ser irmãos biológicos. Matthew contou em uma entrevista que as famílias dos atores sempre confundem quem é quem em alguma foto e que sua mãe conhecia o pai de Woody, talvez de uma maneira íntima.

"Bem, vou apenas dizer que há alguma veracidade nesse pensamento porque conversamos com Ma' Mac, a mãe legítima de Matthew, e ela nos contou uma vez... quero dizer, isso é loucura", disse Harrelson. "Há alguns anos estávamos na Grécia vendo a seleção dos Estados Unidos vencer a Copa do Mundo e mencionei algo sobre arrependimentos. E ela disse: 'Eu conhecia... seu pai.' E foram as elipses que achei um pouco problemáticas ou interessantes", falou, dando ênfase na palavra "conhecia".

O ator deu mais detalhes para a história que inicialmente foi contada por Matthew, e explicou que os dois acreditam que as evidências insinuam um possível envolvimento entre os familiares. "No ano do nascimento [de Matthew], nove meses antes, a mãe dele estava em um período sabático de seu relacionamento com o suposto pai dele, Jim", acrescentou Harrelson.

Matthew havia dito que encontrou recibos e documentos de possíveis encontros entre sua mãe e o pai de Woody no Texas em um período em que ela estava divorciada. Para sanar a dúvida, Woody conta que tenta convencer Matthew a realizar um teste de DNA, mas o amigo é receoso quanto ao resultado.

"Queremos fazer um teste [de DNA], mas para ele é muito mais importante", disse Harrelson. "Quero dizer, ele sente que está perdendo um pai. Mas eu fico tipo, 'não, você está ganhando um pai diferente e um irmão'".