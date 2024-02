Xamã e Gloria Groove integram line up do Sense Festival, em Goiânia

O rapper e agora ator Xamã e a cantora Gloria Groove são as primeiras atrações anunciadas do Sense Festival, que será realizado no dia 15 de junho, em Goiânia. Eles subirão ao palco montado no Centro Cultural Oscar Niemeyer para agitar o público.

Cantor de hits como "Leão" (em parceria com Marília Mendonça) e "Malvadão 3", Xamã vem dominando os serviços de streaming. Geizon Fernandes (nome de batismo) se apaixonou pelas rimas ainda na infância, época em que vendia balas em trens do Rio de Janeiro. Foi vendedor de roupas, fez faculdade de Direito e participou de batalhas de rap e projetos musicais coletivos até a consagração como um grande expoente da música nacional.

Xamã atualmente está no ar na novela Renascer (TV Globo). Ele entra na trama como Damião, contratado para matar José Inocêncio, mas que vai passar por reviravoltas importantes que podem salvar a pele do protagonista.

Já a cantora, dubladora e drag queen, Gloria Groove traz no repertório sucessos de seu último álbum, "Futuro Fluxo". O projeto traz uma atmosfera de diversão com faixas como "Bruxaria 3000", "Da Braba" e "Ao Som do Tuim", além de "Proibidona".

Em "Futuro Fluxo", Gloria Groove abraça uma vibe futurista e convida o público para uma jornada espacial em uma nave que os transportará ao universo sensual do baile funk, com uma variedade de estilos e batidas do gênero, acompanhados de letras carregadas de sensualidade. Mas seus maiores hits não devem faltar na apresentação em Goiânia.

SERVIÇO

Sense Festival em Goiânia

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Data: 15 de junho