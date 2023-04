Xand Avião grava EP com músicas inéditas

O cantor Xand Aviões prepara o EP 'Ímpar', com sete músicas inéditas. “Estava gravando mais piseiro, mais para ‘galerinha’. Agora, estou gravando para quem é fã do Aviões do Forró há mais de 20 anos”, adianta o artista sobre o novo trabalho.

O projeto deve sair no segundo semestre, mas será gravado neste domingo (30), em São Paulo. Natural de Itaú (RN), Xand foi o vocalista ao lado de Solange Almeida do grupo que se destacou nos meados de 2000, mas a banda terminou em 2018.

Na carreira solo, o Xand fez conexões certeiras que viraram hits, como por exemplo, 'Balanço da Rede', com Matheus Fernandes, e 'Novinha do Onlyfans', com Kadu Martins. Além de, 'Assunto Delicado', parceria com Guilherme e Benuto.

“É o que eu gosto de fazer. A gente tem que cantar para todos os públicos, já gravei forró funk, já gravei sertanejo, mas quando canto forró ‘de verdade’, eu canto com mais vontade. Sou forrozeiro, né?”, assume ele, que além de cantor se tornou um dos grandes empresários do forró com a Vybbe, produtora que administra as carreiras de Nattan, Zé Vaqueiro, Priscila Senna e Mari Fernandez