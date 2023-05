Xuxa e Angélica são as mães brasileiras mais buscadas na internet no último ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a proximidade do Dia das Mães, a reportagem quis saber quais eram as famosas com filhos que mais fazem sucesso na internet brasileira. Segundo dados fornecidos pelo Google Trends, Xuxa, Angélica e Eliana encabeçam a lista de mamães que tiveram o maior número de consultas no buscador nos últimos 12 meses (veja as demais abaixo).

Para chegar aos nomes, o Google considerou os nomes de mais de 1.500 mulheres famosas brasileiras e verificou quem já tem filhos. A eterna "rainha dos baixinhos", que lidera o ranking, teve diversas curiosidades a seu respeito procuradas pelos usuários: os termos "xuxa idade", "filme xuxa", "música xuxa", "xuxa meneghel" e "xuxa pelé" foram alguns dos mais usados referentes a ela.

O Google também levantou os dados sobre as mães de celebridades mais procuradas. Nessa outra relação, aparecem os famosos que acompanham o termo "quem é a mãe de..." nas buscas. O destaque foi Jade Picon, que tem sido muito comentada nos últimos tempos por suas participações no BBB 22 e na novela "Travessia", de Gloria Perez, ambos na Globo.

AS MÃES BRASILEIRAS MAIS BUSCADAS NO GOOGLE

1. Xuxa

2. Angélica

3. Eliana

4. Sandy

5. Claudia Raia

6. Bianca Andrade (Boca Rosa)

7. Ana Maria Braga

8. Ivete Sangalo

9. Juliana Paes

10. Alessandra Negrini

11. Maria Padilha

12. Sabrina Sato

13. Preta Gil

14. Pitty

15. Deolane Bezerra

16. Andressa Urach

17. Giovanna Antonelli

18. Viih Tube

19. Carolina Dieckmann

20. Grazi Massafera

FAMOSOS CUJAS MÃES FORAM MAIS PROCURADAS NO GOOGLE

1. Quem é a mãe da Jade Picon?

2. Quem é a mãe do João Guilherme?

3. Quem é a mãe da Bia Miranda?

4. Quem é a mãe do Zé Felipe?

5. Quem é a mãe do Pedro Leonardo?

6. Quem é a mãe da Clara Buarque?

7. Quem é a mãe da Mel Maia?

8. Quem é a mãe do João Gomes?

9. Quem é a mãe da Preta Gil?

10. Quem é a mãe do Cristiano Araújo?