Xuxa Meneghel revela que Roberto Carlos tomou banho depois de ganhar um abraço da apresentadora

Xuxa Meneghel já passou uma saia-justa com Roberto Carlos e tudo por conta da superstição do cantor com roupas escuras. A apresentadora até revelou detalhes sobre a polêmica com o rei lembrando o episódio em que logo após receber um abraço dela, ele decidiu tomar um banho. Xuxa disse que o modelo tomara que caia preto com um pavão na frente foi o causador da confusão nos bastidores de um Especial Roberto Carlos na Globo.

"Tem uma roupa que não é que eu tenha gostado, mas vou dizer que me marcou muito, porque foi uma roupa que usei em um final de ano aqui na Globo com o Roberto Carlos. Ela era preta e tinha um pavão meio lilás na frente", começou Xuxa. Ela relembrou ainda que tinha ensaiado a participação, mas na hora do "gravando" deu tudo errado.

Ela lembra até hoje da cara de assustado de Roberto Carlos. "Abracei ele e ele parou. Voltou e entrou no camarim para tomar banho e demorou mais de duas horas", contou Xuxa no programa "Que História é Essa, Porchat?" . Xuxa, que até ganhou um bolo do apresentador, revelou não ter "aposentado" o modelito, que anos depois foi adaptado por um estilista e usado por Anitta em uma premiação.

"Todo mundo veio me dizer que deveria trocar de roupa. E eu falei que não iria trocar e não troquei. Fui embora e fiz questão de usar depois essa roupa em alguns lugares. Eu não gostava de repetir, mas fiz questão de repetir essa roupa em alguns lugares para marcar bastante", lembrou entre risos.

Porchat riu muito da história, que logo viralizou nas redes. "Amei que a Xuxa não trocou de roupa pra participar do especial do Roberto Carlos", disse um internauta e o segundo comentou: "Xuxa falando que num especial o Roberto Carlos pediu que ela trocasse o vestido que tava usando. Ela não trocou e foi embora. Rainha é ela."

Na próxima segunda, 27 de março, Xuxa completa 60 anos.