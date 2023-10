Xuxa usou adesivo de pinta enviado por Angélica para imitá-la em novo filme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para a alegria de adultos, adolescentes e crianças, a Rainha dos Baixinhos está de volta aos cinemas! Xuxa interpreta a Fada Tatu em "Uma Fada Veio Me Visitar", filme inspirado no livro de Thalita Rebouças, e promete agradar espectadores de todas as idades, já que contracena com uma adolescente em crise, apresentando à nova geração diversas referências dos anos 80!

Na trama, Tatu é escolhida para uma missão: fazer Luna (Tontom Périssé) e Lara (Vitória Valentin), duas adolescentes que se odeiam, virarem melhores amigas. A fada passou 35 anos adormecida e traz aos tempos atuais, por meio de figurinos estilosos e referências musicais, vários nomes que faziam sucesso na sua época: Madonna, Cyndi Lauper, Clara Nunes, Boy George, She-Ra e a preferida de Xuxa, Angélica.

Na história original do livro, Tatu vestia figurinos dos anos 60, mas a própria Xuxa, convidada ao papel há alguns anos, pediu para que a personagem viesse direto da sua era de ouro. A apresentadora contou que recebeu uma ajuda especial da amiga Angélica para a caracterização: "Aquela pinta foi ela quem me deu. Ela falou: 'pode deixar que a pinta eu te mando'. Chegou lá em casa uma cartela com vários adesivos, com tamanhos diferentes".

O elenco e produção são só elogios a Xuxa, que nega ser atriz, mas não recebe uma só reclamação. "Eu não sei decorar, eu não sou atriz. O TP me acompanhava. Mesmo que eu não olhasse para ele, era bom saber que ele tava ali", disse ela. A roteirista Patrícia Andrade opina: "Ela fala que não é atriz, mas ela tem o tom Xuxa".

No filme, A Rainha dos Baixinhos precisa fazer Luna e todo o elenco acreditarem em fadas. Não é à toa que a missão é cumprida, já que realidade, ela mesma diz acreditar em seres fantásticos. "Já vi duendes", disse ela, e compartilhou mais uma história:

"Lá em Angra, no meu aniversário, eu vi uma luzinha. A Sasha era pequena e eu a acordei para mostrar. 'Será que é uma fada?', eu dizia. A luzinha aumentava e diminuía. Não sei se era uma fada, mas o duende eu vi".

Inspirados na campanha de Ludmilla, que presenteou doadores de sangue com ingressos para show, o filme fez parceria com o Ministério da Saúde para promover campanha de vacinação infantil no país. Os menores de 15 anos que apresentarem a carteira de vacinação atualizada, ganharão um par de ingressos para assistir ao seu novo filme, que estreia no feriado do dia 12 de outubro.

A ação acontecerá nos dias 3 e 4 de outubro, com postos de vacinação nos bairros da Tijuca, Vila Isabel, Barra da Tijuca e Jacarepaguá no Rio de Janeiro. Para conquistar um par de ingressos, válido a partir da data da estreia, o jovem deverá apresentar a caderneta de vacinação. No restante do país, os estados de Rondônia, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais poderão contar com as rádios locais para a retirada de ingressos, com documentação com foto e a carteirinha.

"Uma Fada Veio me Visitar" tem ainda nomes como Zezeh Barbosa, Dani Calabresa, Livia Inhudes e Camila Loures no elenco. O filme estreia em 12 de outubro nos cinemas.