Zé Felipe rebate comentários sobre suas roupas: "Visto o que eu gosto"

Zé Felipe usou suas redes sociais para rebater um internauta que criticou as roupas usadas pelo cantor. Em uma caixinha de perguntas, o usuário comentou “Como se sente sendo rico e se vestindo igual um pateta?”. O filho do cantor Leonardo não se limitou a falar apenas das roupas e respondeu o hater.

Nos stories do Instagram, Zé Felipe respondeu: “Não me acho rico, sou próspero! Quando você é rico, é só em uma coisa e, prosperidade é em várias. E minha maior riqueza que eu tenho é minha família e minha saúde”.

Ainda respondendo o seguidor, concluiu: “E questão de roupa, eu visto para mim o que eu gosto. Se você não gosta, problema é seu”. Após a resposta, o cantor seguiu gravando stories com os amigos e divulgando vídeos de seu último lançamento, “Bandido”.

No final de maio, Zé Felipe já tinha se irritado com um internauta, respondendo-o de forma ríspida. O seguidor falou em uma caixa de perguntas que o Tulio estava falando que a Virgínia é autoritária e perguntou o que Zé achava disso. Sem filtros, o marido de Virgínia Fonseca respondeu: “Primeiramente eu não sei nem quem é Túlio! E segundamente, pode ir tomar no c*, viu, Tulio?”.

Em junho, o artista também foi alvo de outro hater, mas dessa vez aconteceu durante um show no Rio de Janeiro. Enquanto cantava um de seus maiores sucessos, “Revoada no Colchão”, acabou sendo atingido no rosto por um sapato. O cantor ficou incrédulo e demonstrou insatisfação com o ocorrido, mas logo seguiu com o show.