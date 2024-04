Zé Neto e Cristiano e Barões da Pisadinha são atrações do Aparecida É Show 2024

Um verdadeiro time de estrelas está escalado para a 15ª edição do Aparecida É Show, que começa no dia 8 de maio. Todos as apresentações serão no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela, no setor Village Garavelo.

De quarta a sábado, a entrada será 2 quilos de alimentos não-perecíveis. No domingo, a entrada será franca.

A abertura do evento será com o cantor Fernandinho, um dos principais nomes da música gospel atual. No segundo dia, 9 de maio, será a vez dos sertanejos Zé Neto e Cristiano.

Quem comanda a festa no terceiro dia será o grupo Barões da Pisadinha. Nessa mesma noite também sobem ao palco os sertanejos Zé Ricardo e Thiago e o DJ Low. No sábado, dia 11 de maio, que marca o aniversário de Aparecida de Goiânia, a comemoração começa pela manhã, às 8 horas, com o famoso Desfile Cívico na Avenida Independência.



A festa seguirá à noite, na arena com apresentações de Gustavo Mioto e DJ Vinícius Cavalcante. O festival encerra no domingo, no Dia das Mães, com a final do rodeio e shows de Israel e Rodolffo e Jiraya Uai.