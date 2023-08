Zé Neto e Cristiano revelam que romperam com escritório para ‘curtir a família’

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano está no topo da música sertaneja desde 2016. Mas, recentemente passou por problemas na carreira, que foram de diferentes complicações de saúde até conflitos públicos e declarações polêmicas.

Entre os últimos acontecimentos, está a saída do maior escritório de música sertaneja do País.

“A gente viveu muito tempo em um dos maiores escritórios do Brasil, que é a Workshow... Era uma empresa, mas que tem outro modo de trabalhar. A gente foi feliz lá por oito anos, e agora que a gente saiu, a gente é dono de 100% da nossa carreira e pode tocar o barco um pouco mais leve, menos acelerado, trabalhar menos, ganhar um pouco menos, dar uma tirada no pé, curtir a família. Dinheiro é bom, mas do que vale se eu não tiver a família por perto, meus amigos para usufruir”, explica Zé Neto em recente entrevista ao G1.