Zé Neto tentou desviar de animal na pista antes de bater

O produtor da dupla Zé Neto e Cristiano disse, em um vídeo publicado nas redes sociais, nesta quarta-feira (6), que Zé Neto tentou desviar de um animal na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), antes de bater contra uma carreta em Fronteira (MG), na noite de terça (5).

O produtor executivo Genilson Farias disse que Zé Neto relatou que precisou desviar de um animal que atravessou para não bater contra um ciclista. Outros dois veículos se envolveram na colisão.

Zé Neto, que estava sozinho no carro, ficou ferido, foi socorrido e levado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). Um novo boletim médico, divulgado nesta quarta-feira, informou que o sertanejo sofreu lesão pulmonar, mas segue estável. Devido à gravidade dos ferimentos, o cantor permanecerá internado na UTI até quinta-feira (7), quando será reavaliado.



O médico cirurgião do Serviço de Traumatologia e coordenador da Emergência da unidade de saúde, Paulo César Espada, disse que o sertanejo teve uma contusão pulmonar, fraturas nas costelas e um corte no braço.

Família

A influencer Natália Toscano, esposa de Zé Neto, falou sobre a situação. “Temos a alegria de reforçar que, graças a Deus, está tudo bem! Ele permanece consciente e sob os cuidados dedicados da equipe médica.”

“Aos amigos, familiares e todos que têm compartilhado suas mensagens de carinho e preocupação, mais uma vez, gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão por todas as demonstrações de afeto e apoio que temos recebido. Cada mensagem, cada pensamento positivo e cada oração foi muito importante para nós”, disse.