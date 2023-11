Zé Ramalho apresenta grandes sucesso, em Anápolis

"Chão de Giz", "Sinônimos" e "Batendo na Porta do Céu" são músicas que marcaram gerações e que fazem parte das mais de quatro décadas de trajetória do cantor e compositor Zé Ramalho, que se apresenta nesta sexta-feira (1º) no Centro de Convenções de Anápolis.

Os ingressos estão à venda no site e no aplicativo Balada App a partir de R$ 110 (3º lote).

A apresentação integra a turnê "Show de Sucessos", que está em sua segunda temporada.

O paraibano natural de Brejo da Cruz completou 40 anos de carreira como um dos principais nomes da MPB. Suas composições foram eternizadas como trilhas de novelas, como a faixa "Mistérios da Meia-Noite", que foi tema de "Roque Santeiro", em 1985, e "Admirável Gado Novo", na novela "O Rei do Gado" (1996).

Relembrar os grandes sucessos foi também o mote da última vez em que Zé Ramalho esteve em Goiânia, em maio.

Mais informações sobre o show em Anápolis: 3219-3300.